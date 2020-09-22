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رسمياً “وداعاً للصيف” بيان هيئة الأرصاد حول طقس أول أسبوع في فصل الخريف.. وتحذر من تقلبات حادة وسريعة

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رسمياً “وداعاً للصيف” بيان هيئة الأرصاد حول طقس أول أسبوع في فصل الخريف.. وتحذر من تقلبات حادة وسريعة
رسمياً “وداعاً للصيف” بيان هيئة الأرصاد حول طقس أول أسبوع في فصل الخريف.. وتحذر من تقلبات حادة وسريعة
رسمياً “وداعاً للصيف” بيان هيئة الأرصاد حول طقس أول أسبوع في فصل الخريف.. وتحذر من تقلبات حادة وسريعة
رسمياً “وداعاً للصيف” بيان هيئة الأرصاد حول طقس أول أسبوع في فصل الخريف.. وتحذر من تقلبات حادة وسريعة

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محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس أول أسبوع في فصل الخريف، والذي يبدأ رسمياً من الغد الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، حيث انتهى الصيف بشكل رسمي يوم الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري.

تفاصيل طقس أول أسبوع في فصل الخريف وتحذر من تقلبات حادة وسريعة

رسمياً

رسمياً “وداعاً للصيف” وبيان هيئة الأرصاد حول طقس أول أسبوع في فصل الخريف.. وتحذر من تقلبات حادة وسريعة

وبشكل عام حذرت الأرصاد الجوية بيان رسمي لها من فصل الخريف والذي يبدأ 23 سبتمبر وينتهي 20 ديسمبر القادم، وأكدت الهيئة أن الخريف يتميز بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة وحالة عدم الإستقرار والتي يصاحبها تساقط أمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وحول حالة طقس أول أسبوع في فصل الخريف بدايةً من الغد الأربعاء وحتى يوم 28 سبتمبر، فهناك حالة من الإستقرار الملحوظ في درجات الحرارة، على مدار الأربع أيام القادمة، وترتفع قليلاً يومي 27 و28 سبتمبر، وذلك وفق التقرير التالي.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، بأنها سوف تصدر تنبؤاتها وتحذيراتها لجميع قطاعات الدولة المصرية بشكل يومي تحسباً لحالة عدم الإستقرار، وذلك وفق البيان السابق.

رسمياً

رسمياً “وداعاً للصيف” بيان هيئة الأرصاد حول طقس أول أسبوع في فصل الخريف.. وتحذر من تقلبات حادة وسريعة

رسمياً

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 