انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تعلن استئناف أداء العمرة وزيارة الروضة الشريفة على عدة مراحل “مستند” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت المملكة العربية السعودية عبر وكالة الأنباء السعودية واس بأنه قد صدرت الموافقة الكريمة على السماح باستنئناف أداء العمر والزيارة بشكل تدريجي للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي وذلك وفق ترتيبات محددة بالتزامن مع اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع تفشى جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي من المتوقع أن يصل العالم إلى لقاح لها بنهاية العام الجاري.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية بأن الموافقة الكريمة باستئناف أداء العمرة والزيارة للأراضي المقدسة ستكون على أربع مراحل وسوف تشمل جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة وأيضًا المواطنين المسلمين من جميع أنحاء العالم الإسلامي، وسوف نذكر في السطور التالية المراحل الأربعة المتضمنة استئناف رحلات العمرة والزيارة بشكل تدريجي.

المراحل التدريجية لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف 1442 هـ:-

المرحلة الأولي:- تبدأ هذه المرحلة من يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2020، وستكون قاصرة على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وسيتم السماح لنحو 6 آلاف معتمر يومياً مع اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير صحية.

المرحلة الثانية:- تبدأ تلك المرحلة بداية من يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2020، حيث سيتم السماح لتحو 15 ألف معتمر يومياً بالإضافة إلى 40 ألف مصل يومياً وبنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية وذلك من المواطنين والمقيمين على أرض المملكة مع مراعاة الإجراءات والتدابير الصحية.

المرحلة الثالثة:- تبدأ تلك المرحلة بداية من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الأول 1442 هـ، حيث سيتم السماح لمواطني الداخل والمقيمين داخل المملكة وأيضاً من مواطني العالم الإسلامي من خارج المملكة لأداء العمرة وزيارة المسجد الحرام، وذلك بنسبة 100% عبارة عن 20 ألف معتمر يومياً و60 ألف مصل يومياً مع مراعاة الإجراءات الصحية على أن يتم استقبال المواطنين من الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحيه فيها بخصوص جائحة كورونا.

المرحلة الرابعة: هي أخر مرحلة حيث سيتم السماح بأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة به سواء من المواطنين والمقيمين داخل المملكة أو من مواطني العالم الإسلامي وذلك بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية وذلك عندما تعلن الجهة الصحية انتهاء مخاطر جائحة كورونا.