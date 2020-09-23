شاهد .. مبروك عطية : ليس هناك شىء اسمه خيانة زوجية

قال الداعية الإسلامى الدكتور مبروك عطية، إن أقوى حب بين الزوج والزوجة هو ما تتخلله الفضيلة، مستشهدا بآية من كتاب الله فى سورة البقرة يقول فيها عز وجل: "وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ".





وأضاف مبروك عطية، خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر، عبر برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن عبارة "ولو أعجبتكم" دليل على أن الله تعالى دعا لاختيار شريكة الحياة على أساس الإيمان وليس لمجرد أن يعجب بها الرجل فقط، موضحًا أن الأمر كذلك أيضا بشأن اختيار المرأة لزوجها. وقال ليس هناك شيء اسمه الخيانة الزوجية، وإنما الخيانة سواء كانت من زوج أو زوجة هى خيانة لله، لأنه هو الذى قال فى كتابه (ولا تقربوا الزنا)، فمن خالف ذلك من رجل أو امرأة فقد خان الله". ونصح الدكتور مبروك عطية، الرجال والنساء بألا يسستلموا لأى شكوك تساورههم تجاه أزواجهم، مشيرا إلى أن جريمة الزنا لم تثبت على مر التاريخ إلا بالاعتراف، مستشهدًا بمن جاء إلى رسول الله، معترفا بالزنا فرده النبى أربع مرات ثم أمر بإقامة الحد عليه.

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