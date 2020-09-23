صيادلة دمياط عن وفاة محمد الفنجرى وعائلته بـ كورونا : تدق أجراس الخطر

وقال الدكتور إيهاب قطارية، خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن الفنجرى كان عمودًا لأسرته، حيث حرص على متابعة حالتهم وزيارتهم أثناء إصابتهم فى الوقت الذى ظهرت عليه هو الآخر أعراض الإصابة بـ كورونا.

ووجه قطارية للمواطنين رسالة تحذيرية، شدد فيها على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، مضيفًا أن الوباء لم ينتهِ بعد.

وأضاف أن مأساة الصيدلى الشاب محمد الفنجرى، يجب أن تدق أجراس الخطر لدى المواطنين لكى لا يستهينوا بوباء كوفيد 19، كما حث على ضرورة تجنب التزاحم وارتداء الكمامات.