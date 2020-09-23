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صيادلة دمياط عن وفاة محمد الفنجرى وعائلته بـ كورونا : تدق أجراس الخطر

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شريف على 2020-09-23 04:07 0 تبليغ

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علق أمين صندوق صيادلة دمياط، الدكتور إيهاب قطارية، على وفاة الصيدلى الشاب محمد الفنجرى، ليلحق بوالديه وأخيه الذين توفوا قبل أيام إثر إصابتهم بفيروس المستجد.

وقال الدكتور إيهاب قطارية، خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن الفنجرى كان عمودًا لأسرته، حيث حرص على متابعة حالتهم وزيارتهم أثناء إصابتهم فى الوقت الذى ظهرت عليه هو الآخر أعراض الإصابة بـ كورونا.

 

ووجه قطارية للمواطنين رسالة تحذيرية، شدد فيها على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، مضيفًا أن الوباء لم ينتهِ بعد.

 

محمد الفنجرى وابنته

وأضاف أن مأساة الصيدلى الشاب محمد الفنجرى، يجب أن تدق أجراس الخطر لدى المواطنين لكى لا يستهينوا بوباء كوفيد 19، كما حث على ضرورة تجنب التزاحم وارتداء الكمامات.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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