شاهد .. رئيس لجنة مكافحة كورونا : إجراء المسحة مرة واحدة لا يكفى

وأضاف فى حواره مع الإعلامى تامر أمين، عبر برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار، أن نقص كرات الدم البيضاء، والمعاناة من أعراض تنفسية، والتغيرات فى الأشعة المقطعية، ثلاثة أمور إذا تحقق اثنان منها فيجب على المريض إجراء المسحة".
وأكد الدكتور حسام حسنى، أن نتيجة المسحة الواحدة ليست دليلا قاطعة على الإصابة بـ كورونا ، مشددا على ضرورة إجرائها مرة ثانية خلال 48 ساعة من تاريخ أخذ المسحة، حيث إن مرة واحدة تعتبر غير كافية، حتى لو كانت سلبية، أما إذا كانت إيجابية من المرة الأولى مع وجود أعراض فيجب مواصلة العلاج.
وأوضح أن هناك بعض الدول يستغرق تكرار المسحة فيها من خمسة أيام إلى أسبوع بسبب الضغط على معامل التحاليل، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة المصرية نتائجها وسرعتها تفوق كثيرا من دول العالم فى إظهار المسحات.
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