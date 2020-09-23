فيديو .. مدير الغرفة : القلب والرمد الحالات الأعلى فى قوائم الانتظار

قال المدير التنفيذى لغرفة عمليات قوائم الانتظار، الدكتور محمد مصطفى، إن مبادرة علاج قوائم الانتظار مستمرة ولم تنته، موضحا أن اللجنة العلمية تنعقد بشكل يومى لتحديد موعد إجراء العمليات على وجه السرعة للمرضى المتواجدين على رأس القوائم.





وأضاف الدكتور محمد مصطفى، خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، على شاشة "إم بى سى مصر"، أن متوسط قوائم الانتظار للمرضى 21 يوما حتى يدخل المستشفى لإجراء العملية، موضحا أن أكثر الحالات الأعلى فى قوائم الانتظار هى لمرضى الرمد والقلب، وأن المبادرة مستمرة حتى الانتهاء منها. وأشار إلى أن الأطباء تعاملوا باحترافية مع قوائم الانتظار خلال فترة ذروة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنهم التزموا بالإجراءات الوقائية، كما دربوا المرضى على الالتزام بها بشكل جيد جدا.

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