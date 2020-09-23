طقس اليوم الأربعاء .. شديد الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة فى بعض المناطق

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، طقس، اليوم الأربعاء، على القاهرة والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية فى الصباح، ولطيف فى الليل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة.





كما توقعت الهيئة، أن تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، أما الرياح فمعتدلة وتنشط أحيانا.

أما جنوب سيناء، فيسود طقس حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية.

وفى شمال الصعيد، طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، وتكون الرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.

كما توقعت الأرصاد أن تكون حالة طقس جنوب الصعيد، شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، بينما الرياح معتدلة وتنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة.

وفيما يلى بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

الإسكندرية 30 24

وادى النطرون 32 23

طنطا 32 23

شبين الكوم 32 23

دمنهور 31 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 24

السلوم 28 22

سيوة 32 20

بورسعيد 30 25

دمياط 30 25

الزقازيق 33 23

المنصورة 32 24

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 23

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 34 26

نخل 33 20

نويبع 36 27

طابا 33 26

كاترين 30 21

الطور 34 27

شرم الشيخ 36 30

الغردقة 37 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 35 24

بنى سويف 35 24

المنيا 35 24

أسيوط 36 24

سوهاج 37 25

قنا 41 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 29

إدفو 43 27

أبو سمبل 42 28

الوادى الجديد 40 26

شلاتين 39 26

أبو رماد 36 27

حلايب 34 27

رأس حدربة 35 28