يحدث اليوم.. إقرار وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي .. ونادي مصر يلتقي الأهلي في الدوري

يشهد اليوم، الأربعاء 23 سبتمبر 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدمها لكم عبر السطور التالية:

القاهرة ... يعقد وزراء التعليم العرب اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس برئاسة السعوية، لإقرار وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي التي أعدها البرلمان العربي كوثيقة مرجعية.

القاهرة ... توزع وزارة الأوقاف (16) طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر ) ، بواقع (4) أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.

كفر الشيخ ... يفتتح جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ 5 مدارس جديدة تضم 75 فصلًا بـ 5 قرى تابعة لإدارات قلين ودسوق وكفر الشيخ التعليمية، لتخفيف كثافة الفصول للطلاب بتكلفة 40 مليونا و250 ألف جنيه.

القاهرة .. تقام مبارة كرة القدم بين فريقى "نادى مصر والأهلى" وذلك ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرون من بطولة الدورى العام المصري على ستاد الدفاع الجوى فى تمام الساعة الثامنة مساء.

الاسكندرية ... تنطلق بالميناء الشرقي بالاسكندرية فعاليات بطولة الإسكندرية المفتوحة للقوارب الشراعية حيث يستضيف البطولة نادي اليخت المصري برئاسة وبإشراف الاتحاد المصري للشراع برئاسة المهندس عمرو أبو السعود.

باماكو ... يتوجه الرئيس النيجيري السابق "جودلاك جوناثان" الذي يقود الوساطة نيابة عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى مالي للإشراف على تعيين حكومة انتقالية.