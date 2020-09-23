اليوم بداية فصل الخريف

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الخريف يبدأ جغرافيا على جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر .

وأوضحت الهيئة أن فصل الخريف يستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهي الأحد الموافق 20 ديسمبر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن مناخ فصل الخريف يتسم بالاعتدال فى درجات الحرارة بوجه عام ولكنه يعتبر فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة حيث يتخلله حالات من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حيث تتكون بعض المنخفضات الجوية على شمال البلاد يصاحبها أحيانا أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى وقد تمتد إلى القاهرة وتؤدى أيضا إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

وأضافت أن بعض المنخفضات تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة والعواصف الترابية مما يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، ويصاحب ذلك ارتفاع فى درجات الحرارة عن المعدلات بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات ثم تعود إلى المعدلات الطبيعية مرة أخرى، وقد يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء أحيانا بتعمق منخفض السودان الموسمى مما يؤدى إلى سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية فى بعض من هذه المناطق والتى تتسبب فى تكون السيول نظرة للطبيعة الجغرافية.