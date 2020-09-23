صور.. كامل الوزير يبحث مع سفير المجر تدعيم التعاون فى مجالات النقل

استقبل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اوندراش إيمرا كوفاشى السفير المجرى الجديد بالقاهرة، لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين فى مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.





وأشاد وزير النقل بعمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصرى والمجرى مشيداً بالتعاون المشترك الحالى فى قطاع السكك الحديدية والمتمثل فى صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة للسكك الحديدية والتى وصل منها حتى الآن 81 عربة والتى تعد أكبر وأضخم صفقة فى تاريخ سكك حديد مصر والتى كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.



وأكد الوزير أن هذه الصفقة تساهم فى إحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب لافتا إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمنى المتفق عليه لتوريد دفعات العربات الجديدة.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل تهدف إلى توطين صناعة الوحدات المتحركة فى مصر من خلال إنشاء أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائى فى شرق مدينة بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لإنتاج الوحدات المتحركة الخاصة بالسكة الحديد والمترو والمونوريل والترام وأن هذا المجال يمكن ان يكون مجالا للتعاون المثمر بين مصر وكافة الدول الصديقة مثل دولة المجر، مضيفا أن المناخ الاستثمارى مناخ واعد وأن هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية فى كل قطاعات النقل يمكن للشركات المجرية الدخول فيها مثل مشروعات النقل البرى والبحرى والموانىء البرية والمناطق اللوجيستية.



ومن جانبه، أكد السفير المجرى بالقاهرة على قوة العلاقات المجرية المصرية وعلى دور مصر الكبير على الصعيدين الاقليمى والدولى مشيدا بالتعاون مع وزارة النقل فى صفقة توريد عربات السكك الحديدية الجديدة مشيرا إلى أن الشركات المجرية تتطلع الى التعاون مع الجانب المصرى فى شتى قطاعات النقل خاصة مع التطور الكبير الذى يشهده هذا القطاع فى مصر والذى اشادت به كل المؤسسات الدولية المتخصصة.