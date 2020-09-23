وتحصيل 523 مليون جنيه.. وزير التنمية المحلية: 49 ألف طلب تصالح حتى 22 سبتمبر بالجيزة

التقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمقر الوزارة لمتابعة عدد من المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة وعلى رأسها مشروعات تطوير الطرق والميادين الرئيسية والمحاور الجديدة فى عدد من المناطق من بينها ميدان المنيب وشمال الجيزة ومنطقة إمبابة.

وتابع وزير التنمية المحلية مع اللواء أحمد راشد ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد مبالغ جدية التصالح ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز ومدن المحافظة وعدد الطلبات المقدمة.

حيث أشار محافظ الجيزة إلى الجهود التى قامت بها المحافظة خلال الأيام الماضية فيما يخص التسهيلات والتيسيرات للمواطنين للتخفيف عليهم خلال تقديم طلبات التصالح وتقليل التزاحم بالمراكز التكنولوجية بالأحياء وكذا التنسيق الذي تم بين الأحياء والمراكز والوحدات المحلية والقروية ومديرية التربية والتعليم لفتح عدد من المدارس لاستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بعد تجهيزها بالمظلات والكراسي ووسائل الراحة ومدها بالعاملين والموظفين لسرعة إنجاز مصالح المواطنين واستيعاب الكثافة الكبيرة لتوافد المواطنين.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن أعداد التصالح التى تلقتها محافظة الجيزة حتى أمس بلغت حوالى 49 ألف طلب، كما بلغت جملة المبالغ التى تم تحصيلها حتى الآن حوالى 523 مليون جنيه.

وأشار شعراوى إلى أهمية استمرار تقديم كافة التيسيرات الممكنة والتسهيل على المواطنين الراغبين في التصالح لتقنين أوضاعهم وتحصيل حقوق الدولة كاملة وتقليل المدة الزمنية التى يقضيها المواطن في تقديم طلب التصالح وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من كورونا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كما وجه الوزير بقيام القيادات التنفيذية بالمحافظة بالمرور الدورى على مدار اليوم على المراكز التكنولوجية والمدارس التى تم تجهيزها لاستقبال المواطنين لمتابعة انتظام سير العمل فى استقبال الطلبات وإزالة أى تحديات أو عقبات تواجه المواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة عدم غلق أى مدرسة أو مركز تكنولوجي قبل مغادرة وإنهاء كافة طلبات المواطنين المتواجدين والراغبين فى التصالح.

وخلال اللقاء أكد اللواء محمود شعراوى أهمية مواصلة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون للتصدى لأى بناء مخالف أو عشوائى على الأراضى الزراعية والتعامل مع أى تعديات على أراضى الدولة بكل حسم والإزالة الفورية لها.