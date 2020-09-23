شعراوى يتابع مع محافظ الجيزة استعدادات فصل الشتاء وتأهيل مخرات السيول

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على أهمية مواصلة جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة بالتنسيق مع مديرية الأمن وقوات انفاذ القانون للتصدى لأى بناء مخالف أو عشوائى على الأراضى الزراعية والتعامل مع أى تعديات على أراضى الدولة بكل حسم والإزالة الفورية لها ،جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية مع محافظ الجيزة بمقر الوزراة.

وأشاد وزير التنمية المحلية ، بالجهود التي بذلتها المحافظة خلال الفترة الماضية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات ، ووجه شعراوى بالإهتمام برفع المخلفات والقمامة والإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة للحد من الإختناقات المرورية .

وشهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالمنظومة بالتنسيق مع الوزارة وباقي الوزارات والجهات المعنية لتطوير البنية التحتية للمنظومة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى النظافة .

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شهد اللقاء أيضًا بحث تقييم القيادات المحلية بالمحافظة فى إطار حل شكاوي المواطنين والاستجابة لمطالبهم وتنفيذ التكليفات والمهام الموكلة إليهم .

و تابع اللواء محمود شعراوى مع اللواء أحمد راشد جهود الإستعدادات الخاصة باستقبال فصل الشتاء وسقوط الأمطار الغزيرة وإعادة تأهيل مخرات السيول فى عدد من مراكز المحافظة ضمن الاستعداد المبكر للسيول وكذا مراجعة استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة نظافة الجيزة بالتنسيق مع الأحياء والمراكز والوحدات المحلية لمراجعة كفاءة سيارات شفط المياه .

كما شهد الاجتماع متابعة تطورات المحاور المرورية الجديدة التى تتبناها القيادة السياسية فضلًا عن تنفيذ التكليفات التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء أثناء استعراضه لإنجازات محافظة الجيزة والمعوقات الخاصة بعملية التنمية .