وأكد الوزير أن هذه الصفقة تساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، لافتًا إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لتوريد دفعات العربات الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل تهدف إلى توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر من خلال إنشاء أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائي في شرق مدينة بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك لإنتاج الوحدات المتحركة الخاصة بالسكة الحديد والمترو والمونوريل والترام.
وأوضح أن هذا المجال يمكن أن يكون مجالًا للتعاون المثمر بين مصر وكافة الدول الصديقة مثل دولة المجر، مضيفًا أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد مع وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية في كافة قطاعات النقل يمكن للشركات المجرية الدخول فيها مثل مشروعات النقل البري والبحري والموانئ البرية والمناطق اللوجيستية.
من جانبه، أكد السفير المجري بالقاهرة على قوة العلاقات المجرية المصرية وعلى دور مصر الكبير على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيدًا بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في صفقة توريد عربات السكك الحديدية الجديدة.
وأوضح أن الشركات المجرية تتطلع إلى التعاون مع الجانب المصري في شتى قطاعات النقل، خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في مصر على نحو أشادت به كافة المؤسسات الدولية المتخصصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد الصفقة الأكبر في السكة الحديد.. وزير النقل يبحث تدعيم التعاون مع المجر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.