انت الان تتابع تفاصيل خبر تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23|9 بمصر وارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكد نائب شعبة الذهب الأستاذ نادي نجيب أن هناك ارتفاعاً في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن الأسعار غير مستقرة والمعدن الأصفر لا يستقر على سعر معين، نتيجة المضاربات الكبيرة بالبورصات العالمية.

تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم وارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة

وخلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي شريف عامر عبر قناة إم بي سي مصر، أشار إلى أن ما يحدث في سوق الذهب الآن هو قيام المستثمرين بالبورصات العالمية بطرح كميات كبيرة من الذهب في السوق، فيرتفع العرض فتنخفض الأسعار، ولجني المزيد من الأرباح يقومون بإعادة الشراء مرة أخرى وبكميات كبيرة وذلك بعد انخفاض الأسعار، فيقل العرض فترتفع الأسعار مرة أخرى وهكذا.

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وعلى مدار الأسبوع الحالي انخفضت أسعار الذهب بنحو 23 جنيه في الجرام نتيجة تراجع الأسعار العالمية وذلك بحو 49 دولار في الأوقية.

وحول سعر الذهب في مصر اليوم، فقد سجل جرام 21 الأكثر تداولاً، نحو 835 جنيه، بينما وصل سعر الجرام من عيار 24 اليوم إلى 954 جنيه، ولمعرفة أسعار المعدن الأصفر على مدار الساعة من خلال هذا الرابط.