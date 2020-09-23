فيديو .. الإفتاء : الالتزام بالقانون يحمى المجتمع من العشوائية والفوضى

الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك نشرته اليوم الأربعاء، وأنتجته وحدة الرسوم المتحركة أكدت أن الحضارات فى العالم لا تقوم ولا تستقيم دعائم دولة ولا ينهض وطن إلا على احترام القانون، بطريقة يتساوى فيها جميع المواطنين، بما يحقق العدالة والمساواة بين أفراد الوطن الواحد، وبما يقضى على الرشوة والمحسوبية والفساد الذى تتآكل معه بنية أى مجتمع وتتبخر معه أية إنجازات. وذكرت الإفتاء أن الالتزام بالقانون يحمى المجتمع من العشوائية والفوضى وسيادة قانون الغاب وتفشى الفساد الإدارى والمالى، مستدلة بقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ"، وقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد".

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