خلال 12 يوما.. حماية المستهلك ينفذ 109 حملات متنوعة بـ17 محافظة

وأسفرت حملات حماية المستهلك عن تحرير 587 محضرا، بالتنسيق مع كل الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق، إذ حققت تلك الحملات نتائج إيجابية ساهمت فى تحقيق رؤية الجهاز والتى تخلص فى صون وحماية حقوق المستهلكين، ومواجهة كل الممارسات الضارة بالأسواق.

وقال القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى الدكتور أحمد سمير فرج، إن حملات الجهاز بالاشتراك مع الجهات الرقابية أسفرت فى مجال المنتجات الغذائية واللحوم عن ضبط الفرع الإقليمى للجهاز بمحافظة المنوفية مصنع تعبئة مواد غذائية "منتج السناكس" والتحفظ على 3 ماكينات لتعبئة وتغليف المنتج، 2000 كرتونة تستخدم لتعبئة المنتج، وضبط 650 كجم من المنتجات ليس عليها أى بيانات مجهولة المصدر، و20 بكرة من السلوفان لتعبئة وتغليف المنتج، و50 من البلاستك بداخلها أكياس صغيرة برائحة التفاح توزع كهدايا داخل المنتج المصنع بدون ترخيص ويستخدم علامات مجهولة وحرر محضر بالواقعة.

كما تم ضبط ثلاجتين ومصنع للمواد الغذئية والمجمدات بها 1.26 طن لحوم بقرى وكبدة مجهولة المصدر، و30 كرتونة سمك، و10000 زجاجة من مياه الشرب المعبأة بدون فواتير، و5 شكائر من بروتين الصويا، و5 شكائر البهارات تستخدم فى مصنعات اللحوم، 1.2 طن أجبان مجهول المصدر، و10 أطنان مخللات و75 كيلوجرام صوديم مجهولة المصدر وغير صالحه وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وأوضح أنه فى "كفر الشيخ، المنوفية، المنيا، أسوان، السويس، سوهاج، جنوب سيناء، الشرقية، الإسكندرية، وبورسعيد"، ضبطت مصانع لتصنيع المواد الغذائية وثلاجات لحوم بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية مقلدة و غير مسجلة وبه كميات من "لحم مفروم + عجينة كفته+ دهن حيوان" بإجمالى 18 طن و418 كيلوجرام غير صالحه للإستخدام الآدمى، و29 كيلوجرام كفتة مصنعة منتهية الصلاحية، و1080 كيس عصير بوردة، و3600 عبوة بلاستيكية تستخدم فى التعبئة، و7500 استيكر لعلامة تجارية مقلدة وغير مسجلة، تم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة والاحالة للنيابة.

كما ضبطت 4 مخازن سلع غذائية بها منتجات متنوعه طن دقيق و850 كيلوجرام مدعم سيتم بيعه فى السوق السوداء أو منتهية الصلاحية، و5 أطنان سكر، و4.5 طن أرز، و30 كرتونة سمن، و30 شكارة ملح، و6186 عبوة عصير، 576 عبوة تونة، و75 كيلوجرام جبن، و414 عبوة شويبس وبسكويت منتهى الصلاحية، تم التحفظ على المضبوطات والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وتم تحرير 107 محاضرا لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات أو عدم إصدار فواتير أو مخالفة قواعد الأوكازيون والإعلان عن تخفيضات وهمية وغير صحيحة فى المحال مختلفة النشاط.

وتم تحرير 32 محضرا لبيع منتجات بأزيد من السعر المعلن أو المقرر للسلع ، وفى المنوفيه تم ضبط 9 اطنان منظفات خام ومنتجات تامة الصنع مجهولة المصدر وبدون ترخيص وباستخدمات علامات غير مسجلة و تم تحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة.

وفى مجال المستلزمات الطبية والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة للإعلان عن أسعار الخدمات تم تحرير 42 محضرا لعدم الإعلان عن لافتة مبين بها طريقة تقديم الخدمه وأسعارها للمستهلك مخالفا لاحكام القانون 181 لسنه 2018، وذلك فى محافظات "بورسعيد وسوهاج وبنى سويف والفيوم والاسكندرية وقنا والسويس والقليوبية والشرقية".

كما تم تنفيذ قرار غلق إدارى لـ3 عيادات خاصة بأمراض النساء ومركز توليد ومحل نظارات طبية بالاشتراك مع مديرية الصحة وإدارة العلاج الحر لمزاولة نشاط بدون ترخيص وضبط 2385 قطعة غيار معقم منتهية الصلاحية، و61 سرنجه طبية منتهية الصلاحية، و20 علبه حشو، و600 كمامة طبية وقماش و1296 عازل طبى، و697 أدوية أصناف متنوعه منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام ومجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات العرض على النيابة العامة.

وفى كفر الشيخ وأسوان والإسكندرية تم ضبط صيدليتين وغلق إحدهم إداريا بمعرفة التفتيش الصيدلى والتحفظ على 1220 قرص أدوية، و1050 قرصا لمنشط جنسى لا تحمل تاريخ صلاحية أو إنتاج، و54 أصناف مختلفة غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها، و850 شريطا لمنشط جنسى منتهى الصلاحية، و24عبوة من كحول "چوتكس اسبراى" به تلاعب فى تاريخ الصلاحية، و648 كيسا لمكمل غذائى، و71 عبوة بلاستيكية مجهول المصدر وبدون فواتير، أو مهربة اوغير مسجلة بوزارة الصحة، تم التحفظ على المضبوطات والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وفى مجال معرض السيارات للاعلان عن أسعار ومواصفات السيارات تم تحرير 42 محضرا لعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار والمواصفات للسيارات بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 فى محافظات "كفر الشيخ، قنا، سوهاج، أسوان، بنى سويف، الفيوم، الشرقية، الدقهلية، الإسكندرية، بورسعيد"، والإحالة للنيابة العامة.

وفى مجال مكافحة الإعلانات المضللة فى بنى سويف، تم ضبط عدة مراكز لصيانة وبيع الأجهزة الكهربائية واستخدام علامات تجارية بدون تصريح من الشركة المالكة للعلامة التجارية، وفى الفيوم تم ضبط مركز تدريب للغة الإنجليزية غير مرخص ينتحل صفة أكاديمية زويل للعلوم الحديثة، ويوهم المتدربين بأنه يمنح درجات علمية معتمدة من جامعة القاهرة على خلاف الحقيقة وتم تحرير المحضر رقم 10648 جنح قسم أول الفيوم، وفى القليوبية ضبط مصنع مراتب لتقليد العلامات التجارية وتم التحفظ على 215 مرتبة أنواع مختلفة، وطن ونصف اسفنج معد للتصنيع، و110 شاسيهات و1270 استيكر أنواع مختلفة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى القاهرة والجيزة، ضبط مصنع مكملات غذائية بمنطقة بدر وتم التحفظ على 4846 علبة لمنتجات وأصناف مختلفة، و132 رول تغليف لمنتجات مختلفة، و13 كرتونة بكل منها 500 علبة باجمالى 6500 علبة، بالإضافة 255 كيلوجرام أعشاب مجهولة المصدر و75 كيلوجرام كاكا وبدون فواتير، وتم تحرير محضر وإحالة الامر للنيابة العامة.

وضبط مصنع بويات بدون ترخيص بمنطقة البساتين وتم التحفظ على طن و80 كيلوجرام بوية غير مدون عليها بيانات و 180 كيلوجرام زنك، و980 لتر جاز، و2 طن الكيدرزون 70%، و19 كيلوجرام ورنيش كوبل وطن 750 كيلوجرام كربونات كالسيوم و43 كيلوجرام ورنيش وطن ونصف منتجات متنوعة، وتم تحرير محضر وإحالة الأمر للنيابة العامة.

وضبط مصنع لتعبئة السكر بدون ترخيص بمنطقة البساتين وتم التحفظ على2 طن و350 كيلوجرام سكرمعبأ ومعد للتوزيع و و8 أطنان و200 كيلوجرام سكر فى 164 شكارة بإجمالى 10 أطنان ونصف سكر و12 رول تغليف وزن الواحد 20 كيلوجرام باجمالى 240 كيلوجرام، وتم تحرير محضر وإحالة الأمر للنيابة العامة، كما تم ضبط مصنع منظفات بدون ترخيص بمنطقة شبرامنت وتم التحفظ على 4.5 طن كلور، و800 لتر صابون، و100 لتر كلور سائب، و480 لتر فنيك، و160 لتر فانش، كلوركس ألوان 160 لتر، و200 لتر شامبو سجاد، و400 لتر شاور، داونى 200 لتر، ديتول 440 لترا، معطر وصابون 150 لترا، طن كلور و680 كيلو جرام، 2 طن و100 كيلوجرام فنيك، و25 جركن مياه نار وزن 60 كيلوجرام، وتم تحرير محضر وإحالة الأمر للنيابة العامة.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دوريا من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى إلى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر، داعيا كل المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك من خلال الخط الساخن19588 من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع Facebook، الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكترونى على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.