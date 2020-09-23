وزيرة البيئة تستعرض جهود مصر للحد من استخدام أكياس البلاستيك

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الخاصة بتعزيز شراكة التعامل مع مخلفات البلاستيك بالمنتدى الاقتصادى العالمى عبر الفيديو كونفرانس، واستعرضت جهود مصر على مدار الأعوام الثلاث الماضية للتقليل من استخدام البلاستيك وخاصة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.





شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الخاصة بتعزيز شراكة التعامل مع مخلفات البلاستيك بالمنتدى الاقتصادى العالمى عبر الفيديو كونفرانس، واستعرضت جهود مصر على مدار الأعوام الثلاث الماضية للتقليل من استخدام البلاستيك وخصوصا الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأكدت الدكتورة ياسمين أن مصر مرت بعدة مراحل فى سعيها للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بدءا من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وخطة الإدارة المتكاملة للشواطئ والحد من تلوثها، والتعاون مع كل الشركاء وخاصة الشباب والمجتمع المدنى لتنفيذ حملات توعية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، إذ تم تنفيذ 55 حملة توعية بعدد من المدن، ومنها حملات منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام فى الغردقة وجنوب سيناء وهما من المحافظات السياحية الهامة، كما تم استغلال الفترة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لتنفيذ حملات لتنظيف الشواطئ فى البحر الأحمر تضمنت تنظيف قاع البحر بتلك الشواطئ بالتعاون مع عدد من الغواصين.

وأشارت فؤاد إلى دعم الحكومة لاتخاذ خطوات جادة فى هذا المجال، إذ تم إنشاء لجنة بقرار رئيس الوزراء لوضع خارطة طريق للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتى تضم فى عضويتها بجانب الوزارات المعنية بشكل مباشر كالصناعة والصحة، وزارات أخرى غير معنية مباشرة كالزراعة والمالية، وهو توجه غير تقليدى فى التعامل مع معالجة المشكلات من خلال دراسة الأبعاد قريبة وطويلة المدى.

وأضافت وزيرة البيئة أنه تم إدراج مادة خاصة بقانون المخلفات الذى وافق عليه البرلمان المصرى خلال الأسابيع الماضية ليكون حجر أساس للتعامل مع المخلفات بكل أنواعها، حول تقليل ومنع استخدام وتصنيع الأكياس البلاستيك خلال مدة محددة ووضع ضوابط لها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

وأوضحت وزيرة البيئة: "أن التحديات المتعلقة بالحد من استخدام البلاستيك، لا ترتكز فقط على إتاحة البدائل المناسبة وتوفير التكنولوجيات ونقلها، ولكن مرتبطة بالتحديات العالمية وإيجاد آلية تمويلية متوازنة عادلة وواضحة لكل من الدول النامية والمتقدمة فى إطار أهداف التنمية المستدامة التى نسعى لتحقيقها، فلا يمكن أن نظل نتحدث عن تريليونات الأطنان من البلاستيك فى محيطاتنا بحلول 2050 تهدد أنظمتنا البيئية والتنوع البيولوجى وتهدد مستقبل الأجيال القادمة دون وجود آلية تمويل واضحة ومستدامة للقضاء على هذا التحدى".

كما شددت فؤاد على أهمية بناء القدرات الوطنية والتوعية فى هذا المجال سواء على المستوى الحكومى والشركاء الداعمين للبيئة، ومجموعة السياسات والقوانين المنظمة، بالإضافة إلى تضمين القطاع البنكى وتشجيع على التحول للعمل الأخضر بما يتوافق مع التوجهات العالمية.

ومن جانبه، أثنى رئيس الجلسة ورئيس مجلس دعم الجهود الوطنية لمجابهة البلاستيك، على خطوات مصر العملية فى هذا المجال بالرغم من تداعيات جائحة كورونا التى أثرت على العالم كله، وأبدى استعداد الشراكة العالمية لخطط الحد من استخدام البلاستيك لدعم جهود مصر فى هذا المجال.