هيئة الاستثمار: القطاع الخاص يروج لمصر على الخريطة العالمية

ناقش المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، سبل تفعيل التواصل مع شباب المستثمرين، ودعم استثماراتهم.





وبحسب بيان اليوم، استعرض عبدالوهاب أهم الإجراءات المتخذة مؤخرًا لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ومحاور العمل لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أهم القرارات التى قامت بها الهيئة مؤخرًا للتيسير على المستثمرين، والتى كان من أهمها استخدام تقنيات الاتصال الحديثة لحضور مجالس الإدارات والجمعيات العامة للشركات، وإطلاق خدمة اعتمادها إلكترونيًا، والتى لاقت ترحيبًا شديدًا من المستثمرين خاصة المتواجدين خارج البلاد.

وأكد حرص الهيئة على مشاركة القطاع الخاص فى الترويج لمصر على خريطة الاستثمار العالمية، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة لمجتمع الأعمال خاصة شباب المستثمرين.

وتطرق الجانبان إلى وضع آلية مستدامة للتواصل مع شباب المستثمرين، وقيام الهيئة بتقديم كل سبل الدعم لزيادة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة، وحل أى تحديات قد تواجه أعمالهم، كما تم الاتفاق على قيام أعضاء الجمعية بزيارة عدد من محافظات الصعيد لبحث الفرص الاستثمارية بها، استكمالاً لزيارة محافظات الصعيد التى قام بها رئيس هيئة الاستثمار خلال الشهر الماضى، والتى شملت محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط.

وأوضح شريف الجبلى أن جمعية شباب الأعمال هى أول كيان مصرى يصدر أجندة أعمال وطنية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، مشيرًا إلى مبادرة "معًا" التى أطلقتها الجمعية لدعم الاقتصاد المصرى ومساندة مؤسسات الدولة، مشيدًا بالبرامج التحفيزية التى اتخذتها الهيئة مؤخرًا لجذب المزيد من الاستثمارات وتهيئة مناخ الأعمال فى مصر.