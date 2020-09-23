مقاول ومذيعان وصاحب فضائح جنسية .. كيف هزم وائل غنيم رباعى جماعة الإخوان

وفضح غنيم المقاول الهارب محمد على، فى بث مباشر، أمس الثلاثاء، بسبب محاولاته المستمرة لإثارة الأزمات وزعزعة أمن واستقرار مصر، مؤكدا أن محمد على يوهم بعض الناس أنه يناضل بينما يتم توجيهه من قبل مخابرات قطر لتحريك الشعب ضد الدولة وتخريبها، ويعيش حياة رغدة هادئة فى برشلونة.

وقال غنيم، فى البث المباشر على صفحته بـ"فيسبوك": "انت بتنزل الناس عشان تدمر البلد، وبتفتى، احنا خايفين على البلد نسيبها لواحد مغفل زى دا قاعد يقول أى كلام وهو فى برشلونة عامل نفسه مناضل.. بيضحك المغفل على ناس مغفلة عشان ينزلهم الشوارع.. واللى بيعمل الكلام دا مخابرات دول زى قطر".

وأضاف وائل ساخرا من دعوات محمد على: "بصوا الشوارع حلوة ازاى يا جماعة الله يالا نعمل ثورة نهد بلدنا علشان تبقى شوارعنا جميلة كدا، يالا بينا عشان نهد الشوارع كلها وننزل نحرقها.. بصوا مش قادر يمسك نفسه من الضحك لأنه بيمثل، وباين على وشه إنه بيشتغل نفسه".

تابع: "الكلام دا كله تخطيط على فكرة، الإخوان جماعة بتخطط، محمد على مش إخوان، إحنا مش عبط، لكن دى ناس بتهيج الناس، عشان يتقال دا مش الإخوان هم اللى بيحركوا الناس يا جماعة دا من الشعب.. دا هيصلح إيه البعيد دا، دا مبيعرفش يشوف أصلا عشان يصلح".

ويواصل وائل غنيم، هجومه على جماعة الإخوان الإرهابية وقناة "الجزيرة" القطرية، وكذلك المقاول الهارب محمد على، والمجرم عبدالله الشريف الذين يحاولون إعادة البلاد إلى دائرة العنف والفوضى مرة أخرى.

وفى مقطع فيديو نشره على "فيسبوك"، قال غنيم: "أنت بقى يا محمد يا على قاعد بتكلمنى أنك عندك مجموعة الملايكة اللى هيجوا يمسكوا البلد، وريهم لى كده، يا محمد يا على ياللى عايز تاخد البلد فى سكة أنت مش عارف هى رايحة فين، وهى أصلا مش هتروح فى السكة دى، أنا خايف على الشباب"، مضيفًا: "الواد اللى عنده 20 سنة، وهيتعكش ويترمى فى السجن، ده هيقعد محامين حقوق الإنسان يسترزقوا على قفاه، وأمه مبتعرفش تشوفه، أنت هتفيده ولا هو اللى هيصلح البلد، لا ده بيزود الأزمة، ده التهاب وسرطان بيزيد، وأنت ممعكش العلاج، والرئيس مش معاه العلاج، والعلاج معانا كلنا، والعلاج أن كل واحد فينا يهدى، وأنا بتعصب علشان تهدوا، وكله رافع السلك لفوق وقاعد بيتكلم، واللى قاعد فى تركيا وبيشتم فى بلده ده إهانة للشعب المصرى، وبيقبضوا فلوس وياكلوا بيها كباب".

لم يكن هذا الهجوم هو الأول من نوعه لوائل غنيم، حيث شن غنيم، هجوما على مذيعى الإخوان والمقاول الهارب محمد على، قبل ذلك، مؤكدا أن قطر تدفع لهم مليارات الجنيهات من أجل التحريض ضد مصر وتهديد استقرار الدولة قائلا: "أنا مستغرب أن فى واحد زى عبدالله الشريف كان بسيط ومبيض محارة، دلوقتى بيركب السيارات الفارهة، من تحريضه ومن فلوس قطر اللى بتموله، عشان كده بيحرض وبيشتم فى مصر".

وأضاف فى فيديو سابق له "من يسمع لهؤلاء هو مجموعة من القطيع والسذج، وأن محمد ناصر وأعوانه هم مجموعة من المدعين، وهم مجموعة من الممولين التى تحركهم دول لا تريد أى خير للبلاد، فعلينا أن ننتبه ما يفعله هؤلاء، ولا نسمع لتلك الشعارات الكاذبة التى يروجها محمد على وإعلام الإخوان ".

عبدالله الشريف وفيديوهات جنسية

وكشف غنيم، فضائح الإخوانى الهارب عبدالله الشريف، فى فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعى، السبت، وقال غنيم فى الفيديو: "من كام يوم محمد ناصر مستضيفه فبيسأله عنى، فشكل وشه كدا اتفاجأ، قاله ما أحبوش الشخص دا، ما احبش أقول اسمه، فأنا بقول له يا عم عبدالله الإثم ما حاك فى الصدر وخفت أن يطلع عليه الناس".

وأضاف غنيم: "(عبدالله) اتعكش فى قضية كدا أخلاقية، هو عامل فيها ابن تيمية قدام الشاشة وابن جنية من ورا الشاشة، الواد قاعد شغال بيعاكس الستات على الشات، أونلاين أنا لا أصافح النساء وأختى العزيزة وراجل متدين، وبيقول للستات بردوا فى الشات أنا مش شيخ، على الأقل بيحاول يحمى الشيوخ".

وفى مقطع آخر، قال غنيم: "المجرم عبدالله الشريف وعلاقاته الجنسية مع القاصرات.. لقطريين ليس لديهم ديمقراطية، وينفقون مليارات من الجنيهات على مجموعات من الأفراد، وعلى سبيل المثال عبدالله الشريف كان يعمل فى مصر فى "المحارة"، ويخرج بفيديوهات لنشر الفتنة مقابل الحصول على الأموال، كما أن عبدالله الشريف لديه سجل بالجرائم الأخلاقية".

وأكد أن عبد الله الشريف لديه علاقات نسائية خارج إطار الزواج ويتلاعب ببنات أصغر منه بـ 20 سنة.



عملاء قطر ناصر ومعتز



كما أوضح وائل غنيم، فى مداخلة تليفزيونية على قناة مكملين التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، أن "عزام التميمى القيادى بالجماعة، يأخذ أموالا من قطر وقاعد يخطط لمستقبل مصر وهو ميعرفش عنها حاجة، فقبل ما أتكلم مع أى معارضة أنا محتاج أعرف مين اللى بيمولهم"، مشيرًا: "الإخوان بغبغانات بترددوا الكلام اللى بيتقالكوا من قطر وبتطلعوا إشاعات".

وأوضح "غنيم"، فى فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن "فترة المدرسة والجامعة مهما كان فيها مشاكل طول ما أهلك بيصرفوا عليك وعندك مصدر دخل مريحك، دا بيبقى عالم مثالى، لكن خبرتك فى الحياة بتبقى لسة قليلة فممكن تستقطب من أصحاب الشعارات الكذابة، الى بيستقطبوا الناس اللى عندهم إما غضب أو حزن أو تأنيب ضمير عشان يشغله معاهم، فهما استقطبونى على هذا الأساس".

وجاءت رسالة "غنيم" بعد سؤال أحد متابعيه عن كيفية استقطابه من جماعة الإخوان، قائلا: "واحد بيسألنى على تويتر إزاى برغم من دماغى دى الإخوان عرفوا يضحكوا عليه ويستقطبونى لجماعتهم وأنا شاب، عشان ميغلطوش غلطة تسليم دماغهم لأى حد مش بس الإخوان بالمناسبة، لعبة الحياة، الحياة فيها فردى واللى هيتحاسب فى الدنيا هيتحاسب فى الآخرة".

وكشف علاقة المذيعين بقنوات الإخوان معتز مطر ومحمد ناصر ومالك قناة الشرق أيمن نور واليوتيوبر عبد الله الشريف، وعمرو فراج، مؤسس شبكة رصد الإخوانية، والذين يتحركون وفق خطة المخابرات القطرية لتشويه صورة الدولة المصرية.

كما تناول غنيم أوضاع الإعلام القطرى وحديثه الزائف عن الديمقراطية فى العالم العربى وتجاهل أوضاعها المأساوية فى قطر، والتى لا تسمح بأى ديمقراطية أو تواجد للمعارضة، وقامت بسجن الشاعر القطرى محمد بن راشد العجمى لمجرد هجائه أمير قطر، كما ألغت كل أنشطة الانتخابات منذ عام 2004 بآخر انتخابات لمجلس شورى فى قطر، وفى 2019 أعلن تميم عن اجراء الانتخابات ثم عاد وقام بالغاها وسط تكهنات بان الالغاء مرتبط بالصراع على السلطة فى الإمارة.

وأشار غنيم إلى أن حجم الأموال الطائلة التى ينفقها النظام القطرى على مجموعات المؤثرين المنتمين للإخوان مثل اليوتيوبر عبد الله الشريف الذى كان يعمل فى "المحارة"، ثم تغيرت أحواله المعيشية بعد نشره لفيديوهات التحريض على الدولة المصرية بخلاف جرائمه الاخلاقية.

وشكك غنيم فيما يطرحه المذيع الإخوانى محمد ناصر على قناة مكملين، واصفا من يستمع له بالقطيع والسذج، مؤكدا حصوله على أموال من قطر نظير تحريضه ضد مصر داعيا الشباب إلى الانتباه لما يطرحه من شعارات كاذبة سواء ما يأتى على لسانه أو لسان المقاول الهارب محمد على.



تناقض صارخ



واستعان غنيم بمقطع فيديو من خطاب المعزول خلال فترة رئاسته للجمهورية، والتى كان يعلق فيه على الاحتجاجات التى شهدتها البلاد عقب أحداث ستاد بورسعيد آنذاك، والتى ندد فيها بالمظاهرات التى أطلقها بعض الثوار آنذاك.

وعلق على الخطاب صوتيا، للرد على كل أفراد الجماعات الإرهابية، الذين يطالبون بأعمال شغب فى بعض المناطق، مطالبا إياهم الاستماع لخطاب رئيسهم الراحل الذى طالب رجال الشرطة والقوات المسلحة آنذاك التصدى للمشاغبين لعدم ترويع المواطنين.