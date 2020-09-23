وزير الكهرباء : مصر ستكون جسرا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا

وأعرب شاكر بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن الحكومة المصرية عن امتنانه العميق موجها الشكر للسيد Liu Zhenya رئيس المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائى GEIDCO على دعوة مصر للمشاركة فى هذا الحدث الهام، مؤكدا على إهتمام مصر بتعزيز التعاون مع المنظمة لتحقيق أهذاف التنمية المستدامة.

وأكد شاكر أن هذا الحدث سيكون فرصة عظيمة لتبادل وجهات النظر والخبرات وزيادة حجم التعاون فى المشروعات، وكذلك مناقشة التغير المناخى الذى ليس فقط بمثابة قضية بيئية وإنما هو تحدى واضح للاقتصاد والصحة والزراعة والطاقة والسلام والأمن.

وأشار الدكتور شاكر فى كلمته إلى الظواهر الطبيعية التى تشهدها الأرض مثل موجات الحرارة والفيضانات والحرائق والأوبئة والتى تعد بمثابة تحذير ورسالة واضحة من أجل التحرك السريع للانتقال إلى مستقبل يتميز بإنخفاض إنبعاثات الكربون كما تم التعهد به فى اتفاقية باريس.

وأوضح الوزير قائلا: "إن هذه هى الدوافع التى تقودنا إلى التحول فى الطاقة والذى يتطلب تغييرًا فى شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء".

وأضاف أن التحول العالمى للطاقة ليس مجرد تحول بسيط فى قطاع الطاقة وإنما تحول متعدد الأبعاد، يتضمن التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، والاقتصاد الاجتماعى، والدوافع المؤسسية وأشكال التمويل.

وتتمثل أحد سيناريوهات تحول الطاقة فى التحول لزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الأمر الذى يتطلب تكثيف الجهود داخل كل بلد فى جميع أنحاء العالم على المستويات الفنية والاقتصادية والقانونية.

وفى هذا الإطار، أشار شاكر أن مصر تعد غنية بالموارد الطبيعية وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية التى تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجى الطاقة المتجددة الآن، إذ بلغت نسبة مساهمة إجمالى القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نحو 20% من الحمل الأقصى، بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على استراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة لعام 2035 "، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى مصر إلى 42 % بحلول عام 2035.

وأشار شاكر إلى أهمية الربط الكهربائى فى تعزيز أمن الطاقة، ولذلك، تشارك مصر بفاعلية فى جميع مشاريع الربط الكهربائى الإقليمية، مثل الربط الكهربائى مع دول المشرق العربى، والربط مع دول المغرب العربى، كما تم الإنتهاء من العمل فى مشروع الربط مع السودان، هذا بالإضافة إلى المشروع الجارى للربط الكهربائى مع المملكة العربية السعودية، وستسمح هذه المشروعات لمصر بأن تكون مرتبطة بدول الخليج وبآسيا.

وأشار أيضا إلى أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى للربط بين مصر وقبرص واليونان إذ ستكون مصر جسرا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا، وبعد الانتهاء من هذه المشروعات، ستكون مصر مركزًا محوريا للطاقة ونقطة إلتقاء للربط بين أوروبا وآسيا والدول الإفريقية.

كما أشار إلى أن دول العالم تشهد العديد من المبادرات والتعاون على مختلف المستويات فى جميع أنحاء العالم لدعم وتعزيز الطاقة المتجددة وتكاتف الجهود للتصدى للتغيرات المناخية وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الاستدامة وأمن الطاقة، مؤكدا ضرورة التركيز على الإجراءات ذات الأولوية لقطاعات الطاقة، مؤكدا الاهتمام الذى توليه مصر لمشروعات الربط الكهربائى العالمية.

وفى هذا الصدد، وقع قطاع الكهرباء المصرى مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائى "GEIDCO" للتعاون فى عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا تعزيز الربط مع دول الجوار حتى 2050.

وفى نهاية كلمته، أعرب شاكر عن أمانيه أن يحقق هذا الإجتماع الهام أهدافه المرجوه والتى من بينها الخروج برؤية إقليمية ودولية لتحقيق المزيد من التعاون ومواجهة حواجز سياسات الطاقة المستقبلية لتحقيق أمن الطاقة واستدامتها مؤكدا ما يلى:

• دعم وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى مشاريع الطاقة المتجددة مع مراعاة معدلات النمو العالمية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

• زيادة المشاركة فى المشروعات البحثية لتطوير مكونات وتقنيات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى توطين هذه التقنيات.

• أهمية إيجاد مصادر غير تقليدية للتمويل والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وبناء القدرات.

وفى نهاية كلمته، أعرب الوزير عن تقديره لمنظمة "GEIDCO"، معربا عن ثقته أن هذا التجمع سيكون بمثابة تمهيد الطريق لخلق بيئة مواتية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لكل الدول معرباص عن تطلعه لزيادة لفرص التعاون.