نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية موسعة بعنوان: "فاتبعوه واتقوا" في المقال التالي
حيث يتم تنفيذها إلكترونيًا على موقع المجمع على بوابة الأزهر الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر وتليجرام"، وبشكل مباشر من خلال مشاركة وعاظ وواعظات الأزهر الشريف.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن الحملة تأتي في إطار المشاركة المجتمعية لمجمع البحوث الإسلامية ووعاظه لمواجهة المشكلات المجتمعية التي يعاني منها الناس والعمل على حلها من خلال مخاطبة الفئات العمرية المختلفة لأفراد المجتمع وتفنيد تلك المشكلات وبيان أسبابها وسبل الخروج منها.
أضاف عيّاد أن الحملة تستهدف بيان أهمية قبول الحق والرجوع إليه في كل الأحوال، وترك الجدال بالباطل، مع بيان المفاسد التي يؤدي إليها الجدال بالباطل والتي ينتج عنها نزاع وخصومة بين أبناء المجتمع الواحد، وضرب أمثلة واقعية على ذلك من خلال المواقف الثابتة على مر التاريخ.
أشار الأمين العام إلى أن الحملة تعمل على معالجة أسباب الجدال بالباطل وعدم قبول الحق، مثل حب النفس واتباع الهوى، والتعصب الأعمى، مع التأكيد على ذم الجدال بالباطل من خلال آيات القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة.
أوضح الأمين العام أن الحملات التوعوية التي ينفذها المجمع تركز على أهمية بناء جيل لديه الوعي بكل ما يدور حوله، وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة التي تجعله على قدر من المسؤولية الملقاة على عاتقه في بناء الوطن والحفاظ عليه، بالإضافة إلى معالجة الجوانب السلبية التي تؤثر على الشباب.
حيث يتم تنفيذها إلكترونيًا على موقع المجمع على بوابة الأزهر الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر وتليجرام"، وبشكل مباشر من خلال مشاركة وعاظ وواعظات الأزهر الشريف.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن الحملة تأتي في إطار المشاركة المجتمعية لمجمع البحوث الإسلامية ووعاظه لمواجهة المشكلات المجتمعية التي يعاني منها الناس والعمل على حلها من خلال مخاطبة الفئات العمرية المختلفة لأفراد المجتمع وتفنيد تلك المشكلات وبيان أسبابها وسبل الخروج منها.
أضاف عيّاد أن الحملة تستهدف بيان أهمية قبول الحق والرجوع إليه في كل الأحوال، وترك الجدال بالباطل، مع بيان المفاسد التي يؤدي إليها الجدال بالباطل والتي ينتج عنها نزاع وخصومة بين أبناء المجتمع الواحد، وضرب أمثلة واقعية على ذلك من خلال المواقف الثابتة على مر التاريخ.
أشار الأمين العام إلى أن الحملة تعمل على معالجة أسباب الجدال بالباطل وعدم قبول الحق، مثل حب النفس واتباع الهوى، والتعصب الأعمى، مع التأكيد على ذم الجدال بالباطل من خلال آيات القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة.
أوضح الأمين العام أن الحملات التوعوية التي ينفذها المجمع تركز على أهمية بناء جيل لديه الوعي بكل ما يدور حوله، وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة التي تجعله على قدر من المسؤولية الملقاة على عاتقه في بناء الوطن والحفاظ عليه، بالإضافة إلى معالجة الجوانب السلبية التي تؤثر على الشباب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية موسعة بعنوان: "فاتبعوه واتقوا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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