نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجندي: كلمة السيسي بالأمم المتحدة لخصت تحديات المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جاءت شاملة وكافية لتلخيص جميع التحديات التي تواجه المنطقة مع التأكيد على ثوابت مصر تجاه قضايا الإقليم.

وقال الجندي، في بيان، اليوم، أن الرئيس السيسي جدد التأكيد خلال كلمته على أن خط "سرت - الجفرة" هو خط أحمر وأمن قومي مصري، لافتا إلى أن هذا الخط تحديدا له تأثير مباشر على الحدود المصرية الليبية والأمن القومي المصرية بالتبعية ولذلك لا يمكن للقاهرة أن تقبل السيطرة عليه من تركيا أو غيرها من الدول الطامعة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن نهر النيل هو قضية فاقت مفهوم الأمن القومي التقليدي حيث أنه قضية حياة وبقاء للشعب المصري بأكمله، موضحا أن نهر النيل هو مجرى مائي دولي لا يمكن لأي دولة من دول حوض النيل التحكم فيه منفردة دون اعتبار لتضرر الدول الأخرى، لافتا إلى أن مصر تعتمد بشكل أساسي ورئيسي على مياه النيل للحياة ولا يوجد بديل آخر له.

وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أن مصر لا يمكن أن تفرط في حقوقها المائية التاريخية والتي حصلت عليها بموجب اتفاقيات مع دول حوض النيل، مؤكدا أنه لا يمكن أن تقبل مصر المساومة على حصتها في مياه النيل.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مبدأ مصر ثابت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهو أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للمساومة، وأنه لابد من حل النزاع مع الكيان الصهيوني من خلال حل الدولتين وفقا لحدود 1967 على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

وأكد على وعي الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلمامه بجميع القضايا التي تتعلق بالأمة المصرية، متابعا: الرئيس السيسي يتعامل بشكل احترافي ومسئول مع القضايا التي تتعلق بالدولة المصرية ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية آخذا في الاعتبار كافة السيناريوهات المطروحة في جميع القضايا ولديه القدرة على وضع البدائل المتاحة