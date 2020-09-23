استمرار المرحلة الثانية لتدريبات مودة للأسبوع الثانى

قالت راندا فارس، مدير مشروع "مودة"، إن التدريبات انطلقت من محافظتى الإسماعيلية ودمياط فى 12 سبتمبر الجارى وتستمر حتى نهاية العام، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع كل الإجراءات الاحترازية التى توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بالفعاليات التدريبية.
وأضافت راندا فارس أن التدريب يستهدف 4 آلاف مكلفة خدمة عامة من خلال 100 تدريب بمديريات التضامن الاجتماعى فى 25 محافظة، يتلقى المتدربين خلالها محتوى مكون من عدة محاور، وهى:
- الجوانب النفسية والاجتماعية فى العلاقات الأسرية وماهية الزواج وكيفية اختيار شريك الحياة.
- الجوانب الصحية فى العلاقات الأسرية وأهمية الفحص الطبى قبل الزواج.
- الجوانب الشرعية فى العلاقات الأسرية ومفهوم الزواج فى الأديان.
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