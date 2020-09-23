عضو بالشيوخ: كلمة السيسى بالأمم المتحدة لخصت تحديات المنطقة وموقف مصر

وقال الجندى، فى بيان رسمى، أن الرئيس السيسى جدد التأكيد خلال كلمته على أن خط "سرت - الجفرة" هو خط أحمر وأمن قومى مصرى، لافتا إلى أن هذا الخط تحديدا له تأثير مباشر على الحدود المصرية الليبية والأمن القومى المصرية بالتبعية ولذلك لا يمكن للقاهرة أن تقبل السيطرة عليه من تركيا أو غيرها من الدول الطامعة.

أضاف عضو مجلس الشيوخ، أن نهر النيل هو قضية فاقت مفهوم الأمن القومى التقليدى حيث أنه قضية حياة وبقاء للشعب المصرى بأكمله، موضحا أن نهر النيل هو مجرى مائى دولى لا يمكن لأى دولة من دول حوض النيل التحكم فيه منفردة دون اعتبار لتضرر الدول الأخرى، وأن مصر تعتمد بشكل أساسى ورئيسى على مياه النيل للحياة ولا يوجد بديل آخر له.

وأشار الجندى إلى أن مصر لا يمكن أن تفرط فى حقوقها المائية التاريخية والتى حصلت عليها بموجب اتفاقيات مع دول حوض النيل، مؤكدا أنه لا يمكن أن تقبل مصر المساومة على حصتها فى مياه النيل.

وشدد على أن مبدأ مصر ثابت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهو أن حقوق الشعب الفلسطينى غير قابلة للمساومة، وأنه لابد من حل النزاع مع الكيان الصهيونى من خلال حل الدولتين وفقا لحدود 1967 على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.