محافظ شمال سيناء يوجه بمنع التجمعات ودخول المؤسسات الحكومية بدون كمامة

وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، الأربعاء، بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد ، والإلتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية .

وشدد المحافظ على ضرورة إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الواقية في وسائل المواصلات والأماكن العامة.

وأشار "شوشة" إلى منع الدخول إلى كافة المنشآت والمصالح الحكومية سواء الموظفين والعاملين أو المواطنين المتعاملين إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية خلال ساعات العمل الرسمية .

وأكد محافظ شمال سيناء على أهمية مراعاة الحفاظ على تباعد المسافات واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والشخصية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد المحافظ علي استمرار عمليات تعقيم وتطهير المنشآت والمباني الحكومية والمساجد والمدارس على مستوى كافة مدن وقرى المحافظة لمجابهة فيروس كورونا .

وسجلت صحة شمال سيناء ، امس الثلاثاء ، إصابتين ايجابيتين جديدتين بكورونا وصفر حالات وفاة وشفاء حالتين على مستوى المحافظة.

وحسب الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن هناك 4 حالات تحت العلاج بينها بمستشفى العريش العام وبئر العبد النموذجي ، و 35 حالة بالعزل المنزلي حتى اليوم الأربعاء.

وبلغ إجمالي الإصابات الإيجابية منذ ظهور جائحة كورونا 117 حالة إصابة ايجابية، وتم شفاء 432 ووفاة 27 حالة من مدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد ووسط سيناء.