سفارة فلسطين بمصر: فتح معبر رفح بالاتجاهين من الأحد حتى الثلاثاء

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين ، وذلك لمدة ثلاثة أيام بدءًا من يوم الأحد المقبل 27 سبتمبر الجاري حتى الثلاثاء 29.

وتلقت السفارة عناية المواطنين المسافرين القادمين إلى مصر من قطاع غزة أو من دول أخرى ومتوجهين إلى قطاع غزة، أنه يتوجب عليهم حيازة وثيقة شهادة اختبار فيروس كوفيد 19 – كورونا (PCR) حديثة لم يمرّ على إصدارها أكثر من 72 ساعة، وستقوم السفارة بإصدار إعلان لاحق بكافة التفاصيل اللوجستية المتعلقة بالحجز والتنقل .

ويتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة و السلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، و الدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة لتسهيل عودة المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة سواء من داخل أو خارج الشقيقة الكبرى مصر