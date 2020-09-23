جامعة حلوان: 1279 طالبا سجلوا رغباتهم خلال تنسيق المرحلة الثالثة

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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات ٢٠٢٠ أمس الثلاثاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠ والتي بدأت الخميس ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠، وأعلنت جامعة حلوان عن استقبال ١٢٧٩ طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم خلال المرحلة الثالثة من التنسيق للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة.

حيث توافد ٥١٥ طالبًا على المعمل المركزي بينما سجل ١٢٧ طالبًا رغباتهم في معمل هندسة حلوان، وتوافد ٥٧٤ طالبًا على معمل هندسة المطرية وسجل ٢٥ طالبًا بمعمل كلية الفنون الجميلة و٢٨ طالبًا بمعمل كلية التربية الموسيقية.

يذكر أن إدارة الجامعة قد خصصت ٥ معامل لتقديم خدمات تسجيل الرغبات خلال التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة وذلك منذ بدء المرحلة الأولى من التنسيق وقد تم مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.

وأكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة علي التزام الطلاب وأولياء أمورهم بكافة مراحل التنسيق بجميع الاجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك خلال عملية تسجيل الرغبات، نظرًا للظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأوضح الاستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة أنه تم توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وأيضًا تزويد القاعات بعدد كافي بأجهزة الحاسب الآلي حتى يتم استقبال الطلاب في سهولة ويسر خلال كافة مراحل التنسيق.