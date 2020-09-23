نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة عين شمس تستقبل ٥١٩٨ طالبا خلال المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات في المقال التالي
وكانت معامل التنسيق الالكتروني بالجامعة استقلبت طوال أيام المرحلة الثالثة للتنسيق ما يقرب من ٥١٩٨ طالب وطالبة، ففى معامل التنسيق الالكتروني بكلية الآداب توافد ٢٥٠٠ طالب وطالبة لتسجيل رغباتهم، بينما توافد ما يقرب من ١٤٧٠ طالب وطالبة على معامل كلية الآداب واستقبلت كلية الهندسة ٧٢٤ طالب وطالبة من طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق لتسجيل رغباتهم عبر معاملها فيما توافد ٢٧٠ من طلاب المرحلة على معامل كلية الزراعة، وفى كلية البنات استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بها ٢٣٤ طالب وطالبة.
وكانت جامعة عين شمس قد جهزت خمس مقرات لمعامل التنسيق الالكترونى بطاقة ١٣ معمل بكليات الحاسبات والمعلومات والهندسه والآداب والزراعة والبنات.
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