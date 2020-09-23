وجاء في التقرير انه تم ضبط عدد 10855.8 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها ما يوازي حوالى 52 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم) وتم المرور على محلات الإتجار في المبيدات على 1411 محل منها 934 محل مرخص، 349 محل غير مرخص، 128 محل تحت الترخيص وتحرير عدد 82 محضر للعرض على النيابة العامة
وتم تأهيلهم من خلال برنامج تدريبي تطبيقي علي كل ما يتعلق بأعمال الرقابة علي المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات من الفترة من 10/8/2020 وحتي 16/8/2020 وذلك علي ثلاث دفعات مع تسليم كل منهم بيان بالمبيدات المسجلة في مصر صادر عن لجنة مبيدات الافات
وأكد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة بأن اللجنة بصفتها الجهة المسئولة عن الرقابة على المبيدات تقوم بالتنسيق الدائم مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين للقيام بحملات مفاجئة لضبط سوق المبيدات بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية للجنة المبيدات مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات للتنسيق معهم في مجال الرقابة علي المبيدات وإعداد التقرير الشهري عن ما تم انجازه في كل مديرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزراعة: ضبط 108 آلاف عبوة مبيدات غير مسموح بتداولها خلال شهر أغسطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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