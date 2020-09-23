نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني يشيد بنجاح الإصلاحات الجذرية في النظام التعليمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد النائب أحمد حلمي الشريف عضو مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في إدخال تعديلات جذرية في منظومة التعليم المصري، موجها تحية من القلب للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لنجاحه الكبير والحقيقي في تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير وتحديث وإصلاح التعليم.

وأشاد "الشريف"، في بيان، اليوم، بتصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تطويرا شاملا في منظومة التعليم المصري بدءا من مرحلة روضة الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، وأن التكلفة المبدئية لهذا التطوير ستصل إلى 10 مليارات جنيه مثمنا تأكيد الدكتور طارق شوقى بأن الوزارة أخذت على عاتقها إزالة التشوهات الضخمة في نظام التعليم وخاصة الثانوية العامة، والتي لن تصبح تمثل العبء الأكبر على الأسر المصرية حيث يتمثل النظام الجديد في اعتماد الطالب على وسائل التكنولوجيا الحديثة وسيكون هناك تفاعلا كبيرا بين المدرس في الفصل والطالب وأن مصر أصبحت الآن مرتبطة بشكل كبير مع العديد من بنوك المعلومات وهذا من شأنه أن يسهل التعامل مع المعلومات التكنولوجية بسهولة.

كما أشاد النائب، بتأكيد الدكتور طارق شوقي بأن الوزارة تستثمر الآن في تطوير 2500 مدرسة تشتمل على 36000 فصل دراسي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير وأن الكتاب الخارجي لن يكون له أي تواجد في النظام الجديد لأنه سيكون متاح أمام الطلاب اختيار المنهج الذي يلائمه من بين المناهج التي سيعتمد عليها النظام الجديد للتعليم في مصر اضافة الى تأكيد الوزير بأن خطة تطوير التعليم تجد دعما كاملا من الحكومة المصرية وقد ساعدت كورونا على التعجيل ببدء خطوات التنفيذ ولكن هذا النظام كان معدا من قبل وموافق عليه من الجميع.

ووجه عضو مجلس النواب، التحية والتقدير لقيادات الوزارة وجميع مديرى المديريات والادارات والمدارس على مستوى الحمهورية ومعلمى مصر الشرفاء وأولياء الامور وجميع تلاميذ المراحل التعليمية قبل التعليم الجامعى مؤكدا انهم كانوا سندا حقيقيا وفى مقدمة الداعمين لسياسات الدكتور طارق شوقى لاصلاح التعليم.