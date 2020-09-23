نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حماة الوطن": خطاب السيسي بالأمم المتحدة وثيقة شاملة لحل أزمات العالم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أشاد الدكتور أحمد زكريا مساعد رئيس حزب حماة الوطن بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث وجَّه من خلالها الرئيس مجموعةً من الرسائل الهامة والعاجلة إلى المجتمع الدولي، معتبرا اياها بمنزلة وثيقة شاملة وواضحة لحل المشكلات والأزمات التي تواجه العالم اليوم، وقدمت رؤية واضحة فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن.
وأكد مساعد رئيس حزب حماة الوطن في تصريحات صحفية اليوم - أن كلمة الرئيس جاءت واضحة وحاسمة، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته التاريخية حول مختلف المشكلات التي تواجهه خاصة في مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود الذي بات يهدد الأمن والسلم فضلا عن ضرورة حل القضية الفلسطينية والوصول لتسوية سياسية في ليبيا، إضافةً إلى ضرورة حل أزمة "سد النهضة" واعتماد الدولة المصرية لسبل الحوار والتفاوض المباشر مع الجانب الإثيوبي على مدار أكثر من أعوام كاملة، وهو ما يضع كل مسئول أمام مسئولياته لحل هذه القضية الشائكة.
وأكد زكريا أن رؤية الرئيس لحل المشكلات بالطرق السلمية ورفضه التدخل في الشئون الداخلية للدول، أثبتت فعاليتها في حل المشكلات والأزمات الدولية والإقليمية ومواجهة الإرهاب وإحلال السلام في العالم ومواجهة التنظيمات الإرهابية، مشددا على أن رؤية السيسي سوف تخلص العالم من ويلات الإرهاب الذي بات يهدد الجميع دون استثناء، ولا يفرق بين شعب وآخر أو دولة وأخرى؛ كل هذا يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية ووزنها التاريخي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "حماة الوطن": خطاب السيسي بالأمم المتحدة وثيقة شاملة لحل أزمات العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.