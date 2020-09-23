صور .. محافظ سوهاج يكرم 250 من أبطال الجيش الأبيض

وأعرب المحافظ، خلال الحفل، عن تقديره لكل الأطقم الطبية بالمحافظة على تضحياتهم الجليلة بكل نفيس وغالى من أجل الوطن وخدمة المرضى، مشيرًا إلى أنه وقع على عاتقهم الدور الرئيسى فى هذه المرحلة لحماية البلاد والدفاع عنها فى حربها ضد فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، عرض الدكتور هانى جميعة وكيل صحة سوهاج، مجهودات وتدابير وخطط المديرية منذ ظهور أول حالة إصابة بالمحافظة وحتى الآن.

وأشاد بدعم المحافظ لقطاع الصحة بسوهاج منذ بداية الأزمة وحتى الآن، ومتابعته المستمرة واليومية لذلك، وتذليل كل العقبات خلال الأزمة.