الجمعة .. قطع المياه عن مناطق أبو النمرس 12 ساعة لأعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة أبو النمرس والقرى التابعة لها ( طموه – شبرامنت – زاوية أبو مسلم – الحرانية – بنى سويف – نزلة الأشطر- منيل شيحة ).





وأكدت الشركة، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه سيتم قطع الخدمة اعتبارًا من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة، الموافق 25/9/2020 حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 26 /9/2020، وذلك لأعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبو النمرس، حيث سيتم تغير خط طرد العكرة الرئيسى قطر 900 مم صلب بطول 8 متر لتهالكه. وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

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