البريد : استمرار صرف المعاشات وتقديم الخدمات وسط إجراءات احترازية مشدد

صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن الهيئة تواصل صرف المعاشات الحكومية والخاصة ومعاش تكافل وكرامة والمرتبات بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بانتظام وسط إجراءات إحترازية مشددة.





وأوضح الدكتور شريف فاروق، فى بيان له اليوم، أن الإجراءات الاحترازية تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، والحد من الازدحام و التكدس داخل المكاتب، وذلك وفقا لخطة تم وضعها لتسهيل التعامل مع المواطنين عبر منافذ البريد مع مراعاة كافة إجراءات السلامة والوقاية من انتشار العدوى لضمان سلامة العاملين والعملاء.

أضاف، أن استمارات تحويل بطاقات المعاشات الى بطاقة ميزة المعاشات الجديدة متاحة ومتوفرة بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية، مشيراً الى ان المستندات المطلوبة للتحويل هى صورة للبطاقة الشخصية "تكون سارية" وصورة لبطاقة فيزا المعاشات واستيفاء استمارة فتح الحساب التى يتم الحصول عليها مجاناً من مكاتب البريد.

وأكد فاروق، استمرار رفع جودة أداء جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة وتحسين بيئة العمل ليصبح البريد المصرى هو النافذة الرئيسية لأداء منظومة مصر الرقمية.

وناشدت الهيئة القومية للبريد، جميع المواطنين من أصحاب المعاشات الراغبين لتحويل بطاقة المعاش إلى بطاقة ميزة المعاشات الجديدة بضرورة عدم التزاحم على مكاتب البريد، والالتزام بحدود المسافات الآمنة بين كل مواطن، حيث أن إجراءات التحويل ممتدة ولن يتم وقف المعاشات لأصحاب المعاشات نهائياً وكل ما يقال مجرد شائعات.