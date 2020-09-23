الصحة: معاملة الكمامات والمناديل المستعملة بالمدارس كنفايات طبية خطرة

قالت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم التعامل مع الكمامات والمناديل الورقية المستعملة والمخلفات الطبية بالمدارس على أنها نفايات خطرة وأضافت وزارة الصحة أنه سيتم تجميع هذه المخلفات فى أكياس حمراء مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة بكل مدرسة تكون مختصة بالإشراف على التخلص الآمن منها منعا لانتقال أى عدوي.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم تدريب مسئولى الإدارات التعليمية من قبل المديريات والإدارات الصحية على كيفية التعامل مع النفايات الخطرة وأضافت أنه سيتم الحرص على تطهير وتهوية جميع الأماكن يوميا.

يشار إلى أنه تم إعداد خطة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبإشراف من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف، على أن يتم انعقاد غرفة أزمات بشكل دائم للاستجابة السريعة لأى متغيرات قد تحدث، والعمل بشكل استباقى على اتخاذ القرارات.

وكان قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، قام بوضع القواعد الذهبية العشر للوقاية من الأمراض المعدية وفيروس كورونا المستجد، وتشمل (غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، التهوية الجيدة، عدم لمس أغراض الآخرين وعدم لمس حرف السلم، استخدام الأغراض الشخصية، ترك مسافة آمنة بين الآخرين، لا مصافحة لا معانقة لا تقبيل، الانتظار خارج المكاتب أو الحمامات فى مسافات آمنة أفضل من الانتظار داخل تلك الأماكن، عدم الاقتراب من أماكن بها تزاحم، تناول الأطعمة المفيدة والنوم فترات كافية والحرص على ممارسة التمرينات الرياضية الخفيفة بالمنزل).

كما يوجد ربط إلكترونى بين وزارتى (الصحة والسكان) و( التربية والتعليم) لمتابعة العمل بهذه الخطة بجميع المدارس، لرصد وتحليل بيانات الطلاب، والإبلاغ الفورى عن الاشتباه فى إصابة أى طالب.