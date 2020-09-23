القبض على المتهمة بإجبار طفلين على تناول الطعام من القمامة بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطعين فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تضمنا قيام إحدى السيدات بالتنمر على طفلين، وإجبارهما على الأكل من القمامة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة.
وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي عن تحديد مرتكبة الواقعة، وتبين أنها ربة منزل 52 سنة، مقيمة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورة وبمواجهتهما أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.
وأضافت باستضافتها منذ شهرين لطفلين "5 ، 3" سنوات، يحملان جنسية إحدى الدول الإفريقية من جيرانها لمجالستهما مع أولادها، وقيامها بتصوير تلك المقاطع على سبيل المزاح والدعابة، وإدعائها بقيام ابنتها الصغيرة بنشر تلك المقاطع والصور على مواقع التواصل الاجتماعي دون قصد وعقب علمها بتداولها، قامت بحذفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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