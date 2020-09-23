وأكدت الصفحة أنه لابد للمواطن المصري إحضار أصل إثبات الشخصية ساري الصلاحية سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو الإقامة، كما يشترط مل ء نماذج التوكيلات الموجودة على صفحة الموقع مع عد التوقيع عليها إلا أمام الموظف المختص في السفارة.
وتعد الجالية المصرية بالسعودية هي الأكبر في الدول العربية وكذلك الأولى بين الجنسيات العربية الأخرى. وتسهيلا على المواطنين تقوم السفارة باستخراج بعض المستندات المصرية خاصة بعد انتشار فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة استخراج توكيل عام رسمي من سفارة مصر بالرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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