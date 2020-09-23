بسبب تداعيات كورونا.. رئيس غرفة المنشآت السياحية يدعو الدولة لدعم القطاع السياحي

دعا عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ممن لم يتقدموا من قبل في الحصول على إعانات من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة والمقر من قبل الدولة لدعم القطاع السياحى فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد بسرعة التقدم بالمستندات المطلوبة لاستحقاق الإعانات وفقًا لاشتراطات الصندوق.

وقال رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن التحركات التى بذلها الاتحاد الغرف السياحية ممثلة فى مجلس الإدارة برئاسة أحمد الوصيف ، رئيس الإتحاد ، نجحت فى إقناع المسئولين عن صندوق الطوارئ بضرورة إعادة فتح الباب مرة أخرى أمام المنشآت السياحية بمختلف أنشطتها للتقدم بالمستندات التى تؤكد إستحقاقها لهذه الإعانات من الصندوق ، خاصة وأن الإتحاد والغرف السياحية الخمسة قد تلقت شكاوى من عدد غير قليل من أعضائها بعدم التمكن من إعداد المستندات المطلوبة منهم فى الوقت المحدد ، وأن عددأً كبيرًا منهم لم يتابع هذه المكاتبات المرسلة من الغرف نتيجة لتوقف النشاط السياحى.

وأضف عادل المصري، أن الإستجابة الرائعة من المسئولين بصندوق الطوارئ ،وتقديرهم للظروف السيئة التى تمر بها السياحة منذ شهر مارس وحتى الآن ، كانت وراء الموافقة بإعادة فتح الباب أمام المنشآت المتخلفة عن التقدم بمستنداتها لصرف الاعانات ، والتى جاءت فى إطار التنسيق والتعاون والتفاهم والتناغم بين الإتحاد والغرف الخمسة التابعة ، وبين صندوق الطوارئ.

وشدد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، على كافة المنشآت السياحية بمختلفى أنشطتها بسرعة التقدم بالمستندات المطلوبة وتقديمها إلى الغرف التابعة لها قبل الموعد المحدد لتلقى هذه الطلبات وهو الإثنين المقبل الموافق 28 سبتمبر الجارى ، والذى يُعد أخر موعد وفرصة للحصول على الإعانات المستحقة للمنشآت السياحية.

وكشف عادل المصري، عن أن الصندوق سمح للمنشآت السياحية بمختلف أنشطتها التى تقدمت للحصول على قروض فى إطار مبادرتى وزارة المالية ، والبنك المركزى ، ولم تحصل على القرض حتى تاريخ تقديم الطلب ، وفقًا لإقرار يتم تقديمه ضمن المستندات المقدمة للحصول على الإعانات من صندوق الطوارئ.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت و المطاعم السياحية ، أن المستندات التي طلبها الصندوق للصرف تتضمن تقديم طلب علي ورق المنشآة وموقع من الممثل القانونى ومختوم بخاتم المنشأة للإتحاد متضمنًا الأرقام التأمينية للمنشأة على سبيل التحديد والمطلوب لصرف الدفعة االأولى من الإعانة.

وكذلك تقديم المنشأة لطلب على ورق المنشأة وموقع من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو العضو المنتدب) يقر فيه بعدم استفادة الشركة من المبادرات الصادرة من البنك المركزي، أو وزارة المالية أو أية مبادرات صادرة للحد من آثار فيروس كورونا المستجد، والتى تتضمن تمويل أجور ومرتبات العاملين بالشركة مع اعتماد الإقرار من كل من مراقب حسابات المتشأة والاتحاد المصرى للغرف السياحية.

وأشار المصرى ، إلى أن الإتحاد المصرى للغرف السياحية سيقوم باستلام طلبات صرف الدفعة الأولى من المنشآت وإستيفاء الشق الخاص به بالطلب المقدم من المنشأة والمتضمن إقرار الإتحاد بتقدم أو عدم تقدم المنشأة للإتحاد للاستفادة من مبادرة وزارة المالية وذلك طبقًا لسجلات الإتحاد ومراجعتها واعتمادها وتسليم أصول الطلبات للصندوق،وأن يتم إستيفاء الطلبات المقدمة في شكل اكسيل شيت Excel Sheet.