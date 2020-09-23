العناني: تعاون وثيق بين مصر وفرنسا في مجال العمل السياحي والأثري

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في مكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير الفرنسي بالقاهرة إستيفان روماتيه، والمستشار الثقافي الفرنسي، ومدير المعهد الفرنسي للاثار الشرقية (IFAO) ، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والآأثري.

واستهل وزير السياحة والاثار حديثه بالإشادة بالعلاقات المتميزة بين البلدين في كافة المجالات وخاصة مجال السياحة والآثار، والتي تقوم على روابط تاريخية زخمة تستند إلى الصداقة والشراكة والثقة المتبادلة، مشيرا إلى ما شاهدته الفترة السابقة من تعاون وثيق فى مجال العمل الأثرى.

وخلال اللقاء تمت مناقشة العديد من الموضوعات التي من شأنها أن تعمل على وضع آلية لدفع الحركة السياحية الوافدة الى مصر من فرنسا. وقد اطلع السفير الفرنسي د. العناني علي قيام فرنسا باستئناف رحلاتها السياحية إلى المدن السياحية الشاطئية المصرية بدءًا من شهر أكتوبر القادم.

وعلى صعيد العمل الأثري، تمت مناقشة جهود الطرفين في مشروع التعاون المصري-الفرنسي لتطوير منطقة تانيس (صان الحجر) الأثرية وكيفية رفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة، بالاضافة الى امكانية اقامة عدد من ورش العمل وبرامج لدورات تدريبية للعاملين بالوزارة في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وكيفية إعداد الملفات الخاصة بتسجيل المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمى بمنظمة اليونسكو.

كما اطلع مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ( IFAO)، وزير السياحة والاثار علي عزم المعهد بتطوير وتحديث المكتبة الخاصة به بما يسمح باستقبال عدد أكبر من الباحثين والدارسين من الاثريين والمرممين المصريين.