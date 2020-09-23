بقيمة مليار جنيه .. الحكومة: استكمال إقامة منطقة تجارية لوجيستية بقرية الترامسة بقنا

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة قنا، وذلك في اجتماع عقده عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا.

وعرض المحافظ موقف المشروعات في قطاع الثقافة، وتشمل تطوير وتجديد قصر ثقافة قنا، وتنفيذ أنشطة ثقافية وفنية متنوعة، بتكلفة مالية 63 مليون جنيه.

وتطرق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إلى عرض مشروعات المحافظة في قطاع الزراعة، لافتًا إلى أنه يشهد تطوير الري الحقلي إستصلاح مساحة 12500 فدان بمنطقة المراشدة بتكلفة مالية 237 مليون جنيه.

كما عرض المحافظ المساحات المزروعة بقصب السكر أحد أبرز المحاصيل التي تتمتع بها قنا، ويرتبط بها صناعات السكر، حيث تنتج قنا نحو 36.5% من إجمالي إنتاج الجمهورية من قصب السكر، بواقع 5.6 مليون طن، وتنتج 20.5 من انتاج الجمهورية من السكر بواقع 385 ألف طن.

وحول الموقف التنفيذي للمشروعات في قطاع التضامن الإجتماعي، أوضح المحافظ أن نحو 167 ألف أسرة تستفيد من برنامج تكافل في الوقت الحالي، صرف لها نحو 91 مليون جنيه، كما يصرف معاش الضمان الإجتماعي لنحو 24 ألف أسرة بواقع 7.8 مليون جنيه شهريًا، و معاش قانون الطفل، لنحو 216 طفلًا، بواقع 158 ألفًا شهريًا، كما شهد هذا القطاع تنفيذ مركز الحكم لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة قنا.

وفي قطاع التموين، أوضح محافظ قنا أنه يتم تنفيذ مشروعات لضخ المواد التموينية المدعمة، وإنشاء صومعة المراشدة بمركز الوقف بتكلفة 101 مليون جنيه، سعتها التخزينية 60 ألف طن، و 4 هناجر، كما يتم استكمال إقامة منطقة تجارية لوجستية بقرية الترامسة بمركز قنا، بقيمة مليار جنيه.

وفي قطاع الاستثمار، أوضح المحافظ أنه تم تنفيذ 25 مشروعًا بالمنطقة الصناعية بهو / نجع حمادي، وجار استكمال 108 مشروعات بها، كما تم تنفيذ 38 مشروعًا بمنطقة كلاحين بمركز قفط، كما يتم استكمال 40 مشروعأً بها، وتم تخصيص مساحة 71 فدانًا للمجمع الصناعي في المنطقة الصناعية بهو/ نجع حمادى ضمن المساحة المخصصة للمشروعات وتم انشاء 420 وحدة عليها.

وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من أعمال المجمع نهاية عام 2020 وسوف يتم البدء فى التخصيص أوائل عام 2021، منوهًا بأن هذه المجمعات تم تنفيذها في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية.

كما عرض المحافظ الموقف التمويلي والتنفيذي لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" في قرى ومدن محافظة قنا، والتي تهدف إلي الارتقاء بالمستوي الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجًا، وتتضمن المشروعات مد وتدعيم شبكات مياه الشرب، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، وإحلال وتجديد مراكز الشباب، واستكمال إنارة الطرق، وإنشاء مدارس من بينها مدرسة الفاوية الإعدادية بأبو مناع القبلي بعدد 21 فصلًا دراسيًا، و مدرسة الفحيرة الابتدائية بالسمطا بحري، بعدد 3 فصول دراسية، ومدرسة نجع عزوز الإعدادية بعدد 12 فصل دراسيًا.

كما عرض المحافظ موقف تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر، وذلك في مختلف البرامج التنموية التي تتم على أرض محافظة قنا.

وعرض المحافظ مشروعات تطوير المناطق العشوائية بمحافظة قنا، حيث تضمنت المناطق غير الآمنة من الدرجة الثانية التي تم تطويرها، وهي منطقة الترعة الضمرانية بنجع حمادي، وهي منطقة عشوائية من الدرجة الثانية حيث أنها كانت مجموعة من العشش والمساكن غير الملائمة والمقامة على أملاك الدولة بمساحة إجمالية حوالي ثمانية أفدنة، واستهدف التطوير توفير مسكن ملائم وحياة كريمة لـ 260 أسرة وبإيجار رمزي، والقضاء على واحدة من أكبر البؤر العشوائية في الصعيد، فضلًا عن إزالة التعديات على مساحة 8 أفدنة من أملاك الدولة وإستغلال المنطقة في خدمة المحافظة.