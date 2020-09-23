نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة زوتى Z100 السيارة الزيرو الأرخص في مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم إطلاق سيارة زوتى Z100 هذا العام وهي سيارة صينية صغيرة الحجم مناسبة جداً للعائلات كما أنها تتبع موديل سيارات الهاتشباج هذا العام بل أنها أرخصهم سعراً في السوق المصري وقد تم الكشف عن شكلها ومميزاتها وجميع الإمكانيات المتاحة بهذا الإصدار، تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفوا المزيد من التفاصيل حول هذا الخبر.

سيارة زوتى Z100

مواصفات السيارة الجديدة:

السيارة الجديدة من طراز سيارات الهاتشباج والتي تتمتع بمحرك رباعي الاسطوانات وسعة تعال ألف سي سي بقوة تعادل أربعين حصان ،كما يمكن للسيارة الدوران بعزم أقطي للدوران 90 نيوتين لكل متر كما تتمتع بناقل حركة ذو سرعة خماسية.

تستهلك السيارة وقود يصل إلى خمسة ونصف لتر فقط عند قطعها لمسافة تصل إلى مائة كيلو متر كاملة، أما بالنسبة للمقاسات الخارجية للسيارة فطولها 3559 متر وعرضها 1620 متر مع ارتفاع يصل إلى 1476 متر.

تتمتع السيارة بمجموعة كبيرة من وسائل الأمان الهامة أهمها نظام الفرامل المانع للانزلاق ABS وأيضاً نظام التوزيع الإلكتروني Eps كما تتمتع بخاصية الوسائد الهوائية الموجودة في جميع السيارات الحديثة ولكن المميز أن هناك وسادتين هوائيتين وليس واحدة.

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية زوتي فى مصر مجموعة IFG جروب أن السيارة الجديدة متوفرة في الاسواق بسعر 118 ألف جنية مما جعلها أرخص سيارة تم بيعها في الأسواق مقارنة بأسعار السيارات الأخرى من نفس النوع.

أهم ما يميز سيارة زوتى Z100 :