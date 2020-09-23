نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر وفرنسا تناقشان مشروع العمل المشترك في منطقة صان الحجر الأثرية في المقال التالي
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الطرفين حيث استقبل العناني السفير الفرنسي بمكتبة في مقر الوزاة بالزمالك، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والآثري.
وعلى صعيد العمل الآثري، تم مناقشة جهود الطرفين في مشروع التعاون المصري-الفرنسي لتطوير منطقة تانيس (صان الحجر) الأثرية وكيفية رفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة.
إضافة إلى إمكانية اقامة عدد من ورش العمل وبرامج لدورات تدريبية للعاملين بالوزارة في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وكيفية إعداد الملفات الخاصة بتسجيل المواقع الآثرية على قائمة التراث العالمى بمنظمة اليونسكو.
كما اطلع مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ( IFAO)، وزير السياحة والاثار علي عزم المعهد بتطوير وتحديث المكتبة الخاصة به بما يسمح باستقبال عدد أكبر من الباحثين والدارسين من الأثريين والمرممين المصريين.
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