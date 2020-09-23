عبدالرحيم كمال : كلمة الرئيس بالأمم المتحدة شاملة وتلخص جميع تحديات المنطقة

أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاءت شاملة وكافية لتلخيص جميع التحديات التى تواجه المنطقة مع التأكيد على ثوابت مصر تجاه قضايا الإقليمية.





وأضاف "كمال"، فى بيان له اليوم، أن الرئيس السيسى وجه عدة رسائل هامة للمجتمع الدولى للحفاظ على الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط وضرورة الحل السياسى للأزمة الليبية ووقف عمليات التدخل السافر فى الأزمة الليبية، مؤكدا أن مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التى عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقا لأطماع معروفة وأوهام استعمارية.

وأشاد كمال، بحديث الرئيس السيسى بشأن ملف سد النهضة، وتأكيده على أن مصر مضت ما يقرب من عقد كامل فى مفاوضات مضنية مع أشقائها فى السودان وإثيوبيا، سعيا للتوصل لحلول ترضى جميع الأطراف، مشيرا إلى أن حديث الرئيس أكد على أحقية مصر فى مياه نهر النيل، وأنها خط أحمر لا يمكن لأى دولة الاقتراب من حق شعب فى نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر لم تتجاوز حق إثيوبيا فى متطلبات التنمية لشعبها، ولكن بما لا يحدث ضرر لدولة مصدرها الوحيد لمياه الشرب هو نهر النيل، مضيفا أن مصر ما زالت تسعى لايجاد حل لتنظيم عمليتى ملء وتشغيل السد بما يحقق التوازن للأطراف الثلاثة.