رئيس الوزراء يخصص 400 مليون جنيه شهريا لصندوق تطوير المناطق العشوائية

وأكد رئيس الوزراء - فى مستهل الاجتماع الذى حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارات المعنية - أن الفترة المقبلة ستشهد البدء فى خطة تتبناها الحكومة لتطوير المدن القائمة.

وكلّف رئيس الوزراء بتخصيص 400 مليون جنيه شهريا لصالح صندوق تطوير المناطق العشوائية لدفع العمل فى المشروعات المختلفة.

وقال: ندرك أن العمران القائم تواجه عملية تطويره تحديات كبيرة، خاصة أن هذه المشكلات متراكمة منذ سنوات عديدة، وخطة الدولة لتطوير المدن القائمة فى محافظات الجمهورية تتضمن العمل على إزالة هذه التحديات.

وأوضح أن الدولة مثلما أنجزت فى ملف تطوير العشوائيات غير الآمنة، ستبذل جهدا كبيرا فى تطوير العمران القائم.