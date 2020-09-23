مدبولى: 1.7 مليار جنيه استثمارات لمحافظة قنا بالعام المالى الحالى

ووجه رئيس الوزراء -وفقا لبيان صحفى- خلال الاجتماع محافظ قنا بسرعة توفير الأراضى الجاهزة لتنفيذ مشروع سكنى حضارى، على غرار "الأسمرات" فى عاصمة المحافظة، وكذا تطوير مدينة قنا، وطرح مشروع يخدم أكبر حجم من السكان، ويوفر فرص عمل لهم، مثل مشروعات استصلاح الأراضي، وكذا المشروعات الصناعية.

كما وجه رئيس الوزراء بالاهتمام بمطالب تطوير المستشفيات بالمحافظة، لرفع مستوى الخدمة الصحية، كأولوية هامة للدولة، كما وافق على تنفيذ التصورات الخاصة التى طرحها المحافظ، بالتصرف فى بعض الأراضى على الفور، واستثمار العائد فى مشروعات توصيل الصرف الصحى لبقية القرى فى سائر أنحاء قنا.

وعرض محافظ قنا خلال الاجتماع تفاصيل الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021، بإجمالى مبلغ 1.7 مليار جنيه، يتم إنفاقها على برامج التنمية الحضرية والريفية، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والطرق والنقل والمواصلات، وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وتنمية الإدارة المحلية والدعم الفني.

واستعرض المحافظ على نحو تفصيلى الموقف التنفيذى للمشروعات فى القطاعات المختلفة على أرض قنا، لافتاً إلى أن برنامج التنمية الحضرية والريفية يشهد تنفيذ العديد من الأعمال لتحسين الخدمات للمواطنين، وتيسير حياتهم، من بينها توصيل الصرف الصحى بمدينة أبو تشت، وعمل شبكات الصرف الصحى بقرى الشقيفى والحسينات، بالإضافة إلى استكمال تطوير كورنيش النيل بمركز نجع حمادي، وتجميل ودهان مداخل مدينة دشنا، وعمل شبكات الصرف الصحى بالمناطق المحرومة بقرى العزايزة والصعايدة وشرق السكة، بطول حوالى 14 كم، وتركيب بلدورات على طريق معبد دندرة، وعمل بوابتين لمدخل مدينة قنا من الناحية البحرية، وإحلال وتجديد شبكات مياه بمنطقة المعنى بطول 1 كم، وتطوير كورنيش النيل بكل من مدينتى قوص، ونقادة.

وفيما يتعلق ببرنامج تحسين البيئة، أوضح المحافظ أنه يشهد شراء وتوريد مكابس نظافة ولوادر لإدارة المُخلفات الصلبة، وتشجير عدد من الشوارع بمدينة أبو تشت، واستكمال تغطية العديد من الترع، بقرى الصماصمة، والطبايخة، والمعوجة، والروكة، والحجيرات، والجمالية، وتوسيع كوبريين بالصالحية والكروين.

كما يشمل برنامج التنمية الاقتصادية والمحلية، تنفيذ سوق تجارى بأبو شوشة، وآخر بالقارة بمركز أبوتشت، واستكمال مجمع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالطود، إلى جانب إنشاء مجزر نصف آلى بمدينة فرشوط، وآخر بمدينة الوقف، واستكمال مدينة حرفية لنقل الورش من مدينة دشنا، بالإضافة إلى إنشاء شادر وأسواق تجارية، وإنشاء منطقة حرفية بالترامسة، وسوق حضارى بمدينة قوص.

أما برنامج الطرق والنقل والمواصلات، فبحسب المحافظ، فإنها تشهد رصف طريق جزيرة الدوم بمركز أبو تشت بطول 1.5 كم، ورصف طرق داخل مدينة أبو تشت، واستكمال رصف الطريق الصحراوى من بنك القرية، بطول 3 كم، وشارع الجمهورية بمركز فرشوط، بطول 700 م، وإعادة رصف طريق نجع الشيخ الشرقاوى بطول 1 كم، وإنشاء كوبرى مشاة يربط نجع خيرية الغربى بالشرقى.

وكذا استكمال إنارة العديد من الطرق، وتركيب أعمدة إنارة جهد منخفض بمختلف القرى، وتركيب كشك كهرباء قدرة 100 كيلو وات، لاستكمال إنارة طريق نجع صفر حتى الطريق الصحراوى الغربي، وتدعيم شبكة الكهرباء والطاقة بقرية الشعانية، وتوسعة ورفع كفاءة طريق من نجع خلف / حتى كوم البيجا بداية من كوم السيد حتى كوم البيجا بطول 3 كم، وتطوير مواقف السيارات بمركز دشنا، وإنشاء موقف سيارات بمدينة الوقف الجديدة، ورصف طريق مدخل أبنود بطول 2.5 كم.

ويشهد برنامج تدعيم الخدمات المحلية والإجتماعية، توفير معدات ومهمات إطفاء، ووحدات إنقاذ برى ونهري، لتدعيم الوحدات، مع استكمال تهذيب خط نهر النيل بقسم الإنقاذ النهرى الجديد، واستكمال مبنى وحدة إطفاء الحريق بمدينة فرشوط، وتنفيذ عدد من التدخلات لدعم الأنشطة الصحية لمواجهة كورونا، واستكمال مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، واستكمال مبنى الوحدة المحلية بمركز ومدينة نجع حمادى.

واستعرض أشرف الداودى، محافظ قنا، المشروعات فى قطاع التعليم العام، لافتاً إلى أنه يشهدُ تنفيذ 222 مشروعاً، بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 888.5 مليون جنيه، تتضمن إنشاء 39 مدرسة جديدة، وتطوير ورفع كفاءة 183 مدرسة قائمة، إلى جانب جهود إدخال منظومة التعليم الجديدة، ومنها توزيع التابلت على الطلاب والمعلمين، وإنشاء مدارس مميزة وهى مدرسة المتفوقين (STWM)، والمدرسة المصرية اليابانية، إلى جانب تنفيذ برامج لمحو الأمية.

وحول الموقف التنفيذى للمشروعات التى تم تنفيذها فى قطاع الصحة، أكد المحافظ أنه تم تنفيذ عدة مشروعات تشمل تطوير 3 مستشفيات مركزية، و43 وحدة صحية، وإنشاء المعمل المشترك، بتكلفة حوالى 1.3 مليار جنيه، وعلى رأس المشروعات المُنفذة : تطوير مستشفى قنا العام، بما يشمل قسم قسطرة القلب، ووحدة الرنين المغناطيسي، وقسم الرعاية المركزة، وكذلك تخصيص مساحة إضافية من جانب المحافظة لمركز أورام قنا، لتصل مساحة المركز الإجمالية إلى 6 آلاف م2 للتوسع فى تقديم خدماته، وكذلك تطوير مستشفى قفط التعليمى.

ويشمل ذلك غرفة عمليات للعيون، وحضانات للأطفال، بالإضافة إلى إنشاء "المعمل المشترك" الذى يقوم بالتحاليل الخاصة بالمياه والغذاء وغيرها من الملوثات، فضلاً عن رفع كفاءة وتطوير وإنشاء 43 وحدة صحية فى مختلف أنحاء قنا، واستكمال تنفيذ مُبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي.

ولفت المحافظ إلى أن قطاع الصحة يشهد استكمال مشروعات أخرى لتدعيم المنظومة الصحية، وتضم تطوير كل من مُستشفى نجع حمادى العام، ومستشفى أبو تشت العام، ومستشفى دشنا، ورفع كفاءة وتطوير وإنشاء وحدات صحية أخرى منها المركز الطبى بنجع حمادي، ووحدة أبو مناع بحرى.

وتطرق محافظ قنا إلى الموقف التنفيذى لمشروعات قطاع الإسكان، لافتاً إلى أن الخطة تشهد إنشاء 608 عمارات، بإجمالى 16390 وحدة سكنية، بتكلفة 3.8 مليار جنيه، مفصلاً بأن مشروعات الإسكان المنفذة تتضمن 6816 وحدة سكنية للإسكان الإجتماعى، و 5204 وحدات سكنية بمدينة قنا الجديدة، و 260 وحدة سكنية لتطوير العشوائيات، مشيراً إلى أن هناك مشروعات أخرى تستكمل تشمل إنشاء 864 وحدة سكنية أخرى بمدينة قنا الجديدة، و 3264 وحدة سكنية بمدينة غرب قنا، فى مشروع ضخم يتضمن تنفيذ محطة لمياه الشرب، وشبكات للمياه والصرف الصحى والري، وشبكة طرق بالمدينة.

كما تم انجاز العديد من المشروعات الخدمية بمدينة قنا الجديدة، حيث تم انشاء : 6 مدارس، و6 حضانات، و3 وحدات صحية، ومركز إسعاف، و6 أسواق تجارية، و3 ملاعب كرة قدم، بالإضافة إلى 8 منشآت خدمية أخرى، كما تم انهاء العديد من مشروعات البنية التحتية من الطرق، والصرف الصحى، ومياه الشرب والكهرباء.

وقال المحافظ: يشهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحى إنشاء محطات مياه شرب وصرف صحى بتكلفة 6.4 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه فيما يخص مشروعات مياه الشُرب، فقد تم تنفيذ 58 محطة مياه شرب، فى قنا الجديدة طاقة 270 ل/ث، وأبو تشت طاقة 600 ل/ث، ودشنا طاقة من 400 إلى 800 ل/ث، ونجع حمادى وغيرها، كما يتمُ استكمال تنفيذ 37 محطة، وشبكات مياه منها : تأهيل وتطوير محطة مياه نجع حمادي، ومحطة مياه الرحمانية، ومحطة مياه نقادة، ومحطة مياه نقالى الشاورية، ومحطة مياه غرب النيل.

أما فيما يخص مشروعات الصرف الصحي، فقد شهدت المحافظة تنفيذ 5 مشروعات للصرف الصحي، منها توسعات صرف صحى قنا بطاقة 55 ألف م3/يوم، ودشنا بطاقة 12 ألف م3/يوم، وفرشوط بطاقة 30 ألف م3/يوم، ونقادة بطاقة 16 ألف م3/يوم، وقفط بطاقة 15 ألف م3/يوم، كما يتم استكمال تنفيذ 26 مشروعاً للصرف الصحي، منها التوسع الثانى لمحطة صرف صحى قنا، ومشروع صرف صحى المراشدة المتكامل، وتوسعات محطة معالجة صرف صحى قوص، وصرف صحى نجع الشيخ على.

وتطرق مُحافظ قنا إلى موقف تنفيذ المشروعات فى قطاع الطرق والنقل، والذى يشهد إنشاء وازدواج وتقوية طرق بطول 260 كم، وإنشاء 5 كباري، ورصف طرق داخلية بطول 572 كم، وتطوير 4 محطات سكة حديد، وتطوير مزلقانات، بتكلفة 3.8 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ إزدواج طريق قنا / سفاجا، بطول 120 كم، وتقوية وإعادة رصف طريق قنا ، سفاجا، بطول 120 كم، وإنشاء كوبرى قوص العلوى أعلى السكة الحديد، وكوبرى نجع حمادى.

كما يتم استكمال مشروعات تنفيذ ازدواج وتطوير القطاع الأول من طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقي، وجار تنفيذ محور الشهيد الرائد باسم فكرى بطول 19 كم، ويضم 15 كوبري، و 15 نفقاً، بتكلفة 1.5 مليار جنيه، فضلاً عن تطوير 4 محطات سكة حديد، وتطوير مسافات بين المحطات بطول 59 كم، وتطوير مزلقانات بتكلفة 346 مليون جنيه.

وحول الموقف التنفيذى للمشروعات فى قطاع الكهرباء، فقد أشار المحافظ إلى أنها تشهد توصيل التيار الكهربائى للعمارات السكنية، والمناطق الصناعية والوحدات الصحية، وتدعيم الشبكات، وتنفيذ محطات محولات لتقوية الشبكة الموحدة وإنشاء لوحات توزيع، بتكلفة إجمالى 2.8 مليار جنيه، وتشمل المحطات المنفذة محطة محولات كهرباء قفط، ومحطة محولات شمال قنا الجديدة، ومركز التحكم الإقليمى بنجع حمادي، بينما تتضمن المشروعات الجارية محطة محولات نجع حمادى ومحطة محولات شرق قنا، سعة كل منهما 1500 ميجا فولت أمبير، ومحطة محولات قنا الجديدة سعة 80 ميجا فولت أمبير.

وحول الموقف التنفيذى للمشروعات التى تم تنفيذها فى قطاع الغاز الطبيعى، أوضح المحافظ أنه تم تنفيذ عدد 133055 وصلة 5 مراكز، بتكلفة إجمالية 390 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه بلغ عدد المنازل المستهدف توصيل الغاز لها ( 213912) ألف منزل على مستوى المحافظة، منها 92646 ألف منزل بمدينة قنا، و 30581 بمدينة نجع حمادى، و 35441 بمدينة قوص، و 13661 بمدينة دشنا، و 15532 بمدينة قفط، و 14990 بمدينة نقادة، و6000 بمدينة فرشوط، و5061 بمدينة أبوتشت، وقد بلغ عدد العملاء المحولين بالغاز الطبيعى 133055 عميلاً.

وتطرق محافظ قنا إلى الموقف التنفيذى للمشروعات التى يتم تنفيذها فى قطاع الموارد المائية والرى، لافتأً إلى أنه هذا القطاع يشهد تنفيذ 137 مشروعاً، بتكلفة إجمالية 505 ملايين جنيه، تشمل إنشاء وإحلال وتجديد كباري، وتنفيذ شبكات للصرف المُغطى، وإنشاء سدود توجيه وبحيرات صناعية، بحجازة، ومركز قوص، والهيشة، ونجع حمادي، فضلاً عن تغطية وتكسية ترع، بجزيرة دندرة، وقنا، وفرع حامد.

كما يتم استكمال إنشاء سدود توجيه وبحيرات صناعية، بقرية العمرة، والكرنك، بمركز أبو تشت، وقرية البطحة، بمركز نجع حمادي. وشهد الاجتماع استعراض موقف تأهيل الترع ومخرات السيول لتحقيق الجاهزية قبل موسم الأمطار.

كما عرض المحافظ موقف المشروعات فى قطاع الثقافة، وتشمل تطوير وتجديد قصر ثقافة قنا، وتنفيذ أنشطة ثقافية وفنية متنوعة، بتكلفة مالية 63 مليون جنيه.

وتطرق أشرف الداودى، محافظ قنا، إلى عرض مشروعات المحافظة فى قطاع الزراعة، لافتاً إلى أنه يشهد تطوير الرى الحقلى إستصلاح مساحة 12500 فدان بمنطقة المراشدة بتكلفة مالية 237 مليون جنيه، وعرض المساحات المنزرعة بقصب السكر أحد أبرز المحاصيل التى تتمتع بها قنا، ويرتبط بها صناعات السكر، حيث تنتج قنا نحو 36.5% من إجمالى إنتاج الجمهورية من قصب السكر، بواقع 5.6 مليون طن، وتنتج 20.5 من إنتاج الجمهورية من السكر بواقع 385 ألف طن.

وحول الموقف التنفيذى للمشروعات فى قطاع التضامن الإجتماعي، أوضح المحافظ أن نحو 167 ألف أسرة تستفيد من برنامج تكافل فى الوقت الحالي، صرف لها نحو 91 مليون جنيه، كما يصرف معاش الضمان الاجتماعى لنحو 24 ألف أسرة بواقع 7.8 مليون جنيه شهرياً، ومعاش قانون الطفل، لنحو 216 طفلاً، بواقع 158 ألفاً شهرياً، كما شهد هذا القطاع تنفيذ مركز الحكم لتأهيل ذوى الإحتياجات الخاصة بمدينة قنا.

وفى قطاع التموين، أوضح محافظ قنا أنه يتم تنفيذ مشروعات لضخ المواد التموينية المدعمة، وإنشاء صومعة المراشدة بمركز الوقف بتكلفة 101 مليون جنيه، سعتها التخزينية 60 ألف طن، و 4 هناجر، كما يتم استكمال إقامة منطقة تجارية لوجستية بقرية الترامسة بمركز قنا، بقيمة مليار جنيه.

وفى قطاع الاستثمار، أوضح المحافظ أنه تم تنفيذ 25 مشروعاً بالمنطقة الصناعية بهو / نجع حمادي، وجار استكمال 108 مشروعات بها، كما تم تنفيذ 38 مشروعاً بمنطقة كلاحين بمركز قفط، كما يتم استكمال 40 مشروعأً بها، وتم تخصيص مساحة 71 فداناً للمجمع الصناعى فى المنطقة الصناعية بهو/ نجع حمادى ضمن المساحة المخصصة للمشروعات وتم إنشاء 420 وحدة عليها، ومن المقرر الانتهاء من أعمال المجمع نهاية عام 2020 وسوف يتم البدء فى التخصيص أوائل عام 2021، علماً بأن هذه المجمعات تم تنفيذها فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية.

وحول الموقف التمويلى والتنفيذى لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى قرى ومدن محافظة قنا، والتى تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الأكثر احتياجاً، وتتضمن المشروعات مد وتدعيم شبكات مياه الشرب، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، وإحلال وتجديد مراكز الشباب، واستكمال إنارة الطرق، وإنشاء مدارس من بينها مدرسة الفاوية الإعدادية بأبو مناع القبلى بعدد 21 فصلاً دراسياً، و مدرسة الفحيرة الابتدائية بالسمطا بحري، بعدد 3 فصول دراسية، ومدرسة نجع عزوز الإعدادية بعدد 12 فصل دراسياً، كما عرض المحافظ موقف تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر، وذلك فى مختلف البرامج التنموية التى تتم على أرض محافظة قنا.

وعرض المحافظ مشروعات تطوير المناطق العشوائية بمحافظة قنا، حيث تضمنت المناطق غير الآمنة من الدرجة الثانية التى تم تطويرها، وهى منطقة الترعة الضمرانية بنجع حمادي، وهى منطقة عشوائية من الدرجة الثانية حيث أنها كانت مجموعة من العشش والمساكن غير الملائمة والمقامة على أملاك الدولة بمساحة إجمالية حوالى ثمانية أفدنة، واستهدف التطوير توفير مسكن ملائم وحياة كريمة لـ 260 أسرة وبإيجار رمزي، والقضاء على واحدة من أكبر البؤر العشوائية فى الصعيد، فضلاً عن إزالة التعديات على مساحة 8 أفدنة من أملاك الدولة واستغلال المنطقة فى خدمة المحافظة.

وحول موقف التصالح فى مخالفات البناء، أوضح محافظ قنا انه تم تلقى 16310 طلباً للتصالح.

كما عرض أشرف الداودى، محافظ قنا، عدداً من المشروعات الكبرى التى تم الإنتهاء منها والجاهزة للافتتاح، ومنه فى قطاع الطرق والنقل، محور الشهيد الرائد باسم فكري، الذى يتم تنفيذه بطول 19 كم، ليربط الطريق الصحراوى الشرقي، بطريق ( القاهرة ـ أسوان ) الصحراوى الغربي، ويضم 15 كوبرى و 15 نفقاً، بما يساهم فى تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل، خلق مجتمعات عمرانية جديدة، وفى قطاع الكهرباء، مركز التحكم الإقليمى بنجع حمادى بتمويل من الهيئة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا)، ويقوم المركز بمراقبة عدد 98 محطة كهرباء ضمن قطاع كهرباء مصر العليا الذى يضم محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

كما تتضمن المشروعات الجاهزة للافتتاح محطة محولات نجع حمادي، المقامة على مساحة حوالى 250 ألف متر بمنطقة "هو" الصناعية، وتستقبل الكهرباء من محطة توليد الكهرباء ببنى سويف، ومن ثم توزيعها على التجمعات العمرانية والمشروعات الاستثمارية سواء داخل المحافظة او خارجها، بهدف تدعيم الشبكة القومية للكهرباء حتى يتسنى نقل الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج إلى محطات التوزيع ثم إلى المستهلك دون انقطاع أو أعطال، وكذلك محطة محولات شرق قنا، الواقعة على مساحة 250 ألف متر مربع بجهد 500 / 220 / 66 / 22 ك. ف وبسعة 1500 ميجا فولت أمبير، ويهدف إنشاؤها إلى مواجهة زيادة الأحمال الكهربائية وتحسين جودة الطاقة بالشبكة الكهربائية الموحدة وتفريغ الطاقة المتولدة من محطة توليد كهرباء بنى سويف والتى تبلغ طاقتها 4800 ميجاوات ، كما ستربط بين محطتى محولات شرق سوهاج ونجع حمادى الصناعية.

وتتضمن المشروعات المنفذة أيضا ًمشروع محطة مياه فرشوط، بطاقة 400 لتر / ثانية، بتكلفة 320 مليون جنيه، بتمويل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ويستفيد منها نحو 187 ألف نسمة وتخدم مدينة ومركز فرشوط، وأيضاً توسعات محطة مياه دشنا، قدرة 400 لتر / ثانية، إلى 1800 لتر / ثانية، بتكلفة 160 مليون جنيه، تمويل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتخدم قرى مدينة دشنا وعددها 14 قرية، ويستفيد منها نحو 400 ألف نسمة.

كما تشمل المشروعات مشروع صرف صحى قفط، وقدرة المحطة 15 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، بتكلفة 167 مليون جنيه، بتمويل من برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر، وتخدم مدينة وقرى مركز قفط، ويستفيد منها 120 ألف نسمة، ومشروع صرف صحى نقادة، بطاقة 16 ألف م3/يوم، بتكلفة 152 مليون جنيه، بتمويل من برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر، وتخدم مدينة وقرى مركز نقادة ويستفيد منها 184 ألف نسمة.