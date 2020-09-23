جاء ذلك خلال اجتماعه مع السفير إستيفان روماتيه، السفير الفرنسى بالقاهرة، والمستشار الثقافى الفرنسى، ومدير المعهد الفرنسى للآثار الشرقية (IFAO)، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين فى القطاع السياحى والأثرى.
ومن جانبه، أطلع السفير الفرنسى، الدكتور خالد العنانى على قيام فرنسا باستئناف رحلاتها السياحية إلى المدن السياحية الشاطئية المصرية بدءا من شهر أكتوبر المقبل.
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة العديد من الموضوعات التى من شأنها تعمل على وضع آلية لدفع الحركة السياحية الوافدة الى مصر من فرنسا.
وعلى صعيد العمل الأثرى، تم عرض جهود الطرفين فى مشروع التعاون المصري-الفرنسى لتطوير منطقة تانيس (صان الحجر) الأثرية وكيفية رفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة، بالاضافة إلى إمكانية إقامة عدد من ورش العمل وبرامج لدورات تدريبية للعاملين بالوزارة فى مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وكيفية إعداد الملفات الخاصة بتسجيل المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمى بمنظمة اليونسكو.
وأطلع مدير المعهد الفرنسى للآثار الشرقية (IFAO)، وزير السياحة و الآثار على عزم المعهد بتطوير وتحديث المكتبة الخاصة به بما يسمح باستقبال عدد أكبر من الباحثين والدارسين من الأثريين والمرممين المصريين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير الفرنسى: استئناف الرحلات إلى المدن الشاطئية المصرية فى أكتوبر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.