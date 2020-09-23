الأرصاد:طقس غدا معتدلا .. والعظمى بالقاهرة 32 درجة 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غداً الخميس، شبورة مائية صباحا وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق، وعلى جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط غرباً وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 24 درجة ، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجة.

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق، وعلى جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط غرباً وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية ، وشبورة مائية على القاهرة والوجه البحرى.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .