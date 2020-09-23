الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وزيرة التخطيط والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار

استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب كلًا من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضو مجلس أمناء الأكاديمية، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأربعاء ؛ للقاء نواب المحافظين ضمن فعاليات اليوم الرابع من المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لنواب المحافظين.

قدمت الدكتورة رشا راغب الشكر والتقدير للدكتورة هالة السعيد لحرصها على الحضور وتقديم الدعم للبرنامج التدريبي لنواب المحافظين، ومن جانبها أشادت الدكتورة هالة السعيد بالدور المحوري الذي تقدمه الأكاديمية الوطنية في عملية الاستثمار في العنصر البشري في مصر قائلةً: "إن الأكاديمية تسهم بشكل فعال في إعداد قادة المستقبل وتحفيز الفكر التنموي وتشجيع الحلول الابتكارية والأفكار الإبداعية، فضلًا عن تحقيق متطلبات التنمية البشرية بكل قطاعات الدولة، وكذلك تنمية القدرات بصفة مستمرة".

تحدثت الدكتورة هالة السعيد عن تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي وعوامل صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة، واستعرضت نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وكذلك الإجراءات الاستباقية لمواجهة جائحة كورونا مثل دعم القطاعات المتضررة وتأجيل الضرائب على جميع الشركات ومعالجة مشكلة العالقين ورفع حد الإعفاء الضريبي، وحماية الفئات الأكثر تضررًا من خلال تزويد المعاشات والمبادرة الرئاسية لدعم العمالة الغير منتظمة، بالإضافة إلى الحفاظ على الكيانات الاقتصادية وتدعيم القطاعات التي لها قدرة على التكيف مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتشييد والبناء.

وأضافت السعيد أنه تم توفير اعتمادات إضافية لمبادرة حياة كريمة التي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى خدمات الصرف الصحي ورصف الطرق والكهرباء والمياه والتعليم والسكن الكريم والصحة وصرحت: "إن الأهم هو التنسيق بين كل المبادرات لتوفير فرص عمل داخل القرى لأنها هي الضمانة الوحيدة لتحسين مستوى الناس"، ثم دار حوار مفتوح بينها وبين السادة النواب حول ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد فيما بعد كورونا.

وفي ذات اليوم قدمت الدكتورة رشا راغب الشكر للمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على التعاون الذي تقدمه الهيئة للأكاديمية الوطنية وللمتدربين في مختلف البرامج وأشادت بالإنجازات التي تقوم بها الهيئة التي ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

أعرب المستشار محمد عبد الوهاب عن سعادته بالمشاركة في الأكاديمية الوطنية واصفًا إياها بأنها فخر الدولة وقال: "نحن نحرص دائمًا على المشاركة وقد التقيت بنواب المحافظين بالأكاديمية في المرحلة الأولى من البرنامج وقابلت الكثير منهم في الجولات التي قمت بها في المحافظات لمقابلة المستثمرين والمحافظين والوقوف على التحديات بكل محافظة وسيتم أخذ قرارات هامة في ضوء هذه الزيارات".

تحدث المستشار عن آخر مستجدات الهيئة مثل القرارات الخاصة بقانون الاستثمار، وإنشاء الوحدة الذهبية لإعطاء رخصة واحدة للمستثمر وإنشاء وحدة المصريين المستثمرين بالخارج، وعن مراكز خدمات المستثمرين، وأيضًا عن أبرز الاستثمارات الجديدة والمشروعات والتوسعات، وكذلك خطة ومحاور عمل الهيئة المستقبلية لدعم الاستثمار، واختتم اللقاء بحوار مفتوح بين السادة النواب ورؤساء قطاعي المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية بالهيئة.

جدير بالذكر أن برنامج تدريب نواب المحافظين بمرحلتيه الأولى والثانية جاء تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد بدأت مرحلته الأولى في ديسمبر 2019 واستمرت شهرين متتاليين، وتتطرق المرحلة الحالية إلى موضوعات في غاية الأهمية مثل التحول الرقمي والتميز المؤسسي على المستوى المحلي، وقانوني الإدارة المحلية والتعاقدات، وقانون التصالح في مخالفات البناء وأثره على المحليات، وكيفية جذب الاستثمارات إلى المحليات، وتنمية الموارد الذاتية للمحافظات والرقابة على الأداء المحلي، وأيضًا كيفية التعامل مع وسائل الإعلام.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.