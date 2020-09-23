النشرة المرورية : معدلات السير مرتفعة نسبيا على معظم الطرق والمحاور

قال محمد صابر، مراسل الراديو 9090 فى وزارة الداخلية، إن يوم الأربعاء وفترة الذروة المسائية لها طابع خاص فى الحركة المرورية، فنجد معدلات السير على معظم الطرق والمحاور مرتفعة نسبيًا، وتتراوح ما بين 65% إلى 70 % من محافظات الوجه البحرى وتحديدًا محافظة الإسكندرية.





وأضاف صابر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" المذاع على الراديو9090، اليوم الأربعاء، أن الحركة المرورية داخل محافظة الإسكندرية والطرق المؤدية إليها، ومحافظات الوجه البحرى مرضية تمامًا وكذلك محافظات الوجه القبلى والطرق المؤدية إليها.

وأشار إلى أن هناك بعض الكثافات المرورية على الطريق الدائرى، لاسيما فى منطقة الكنيسة نتيجة لأعمال التوسعة لعدد من قطاعات الطرق الدائرية، وبالتالى فترة الذروة المسائية يكون لها طابع خاص أعلى قطاعات الطرق الدائرية، مشيرًا إلى أنه هناك خطة تم تفعيلها من قبل الإدارة العامة للمرور بنشر الخدمات المرورية فى محيط منطقة الأعمال ووضع العلامات الاسترشادية أمام قائدى السيارات، وتصفية أى كثافات متوقعة خلال هذه الفترة.

وتابع: من أهم هذه الأماكن بتقابلنا بعض الأحجام المرورية، للقادم من كارفور ومتجه إلى منزل الأوتوستراد، وأعلى مناطق البساتين والمتجه إلى المنيب، وأعلى مناطق الوراق، وكذلك أعلى منطقة المرج، والمتجه إلى مناطق الطريق الزراعى، وبالنسبة لمحور 26 يوليو الحركة المرورية فيه تعمل بشكل مرضى وبشكل طبيعى.

وعن المحاور المرورية الداخلية فى محافظة الجيزة، أكد أن جميعها تعمل اليوم بشكل مرضى، عدا القادم من منطقة الدقى ومتجه إلى فيصل والهرم، ممكن نستخدم شارع السودان أو شارع مراد سيكون أفضل من شارع الجامعة الذى به بعض الأحجام المرورية المتفرقة عند إشارة ميدان الجيزة.

وبالنسبة للمحاور المرورية الداخلية فى محافظة القاهرة، يجب أن ننوه عن وجود بعض الأعمال أعلى منطقة شارع جوزيف تيتو، وعملية توسعة لكبرى الحرفيين فى الاتجاهيين، تيسرا للمواطنين، وكذلك إنشاء كوبرى فى محور جوزيف تيتو، لذلك يفضل الطرق البديلة فى فترة الذروة المسائية حتى يتم رفع الضغط والأحجام المروية عن هذه المنطقة، فالقادم من مناطق شيراتون والنزهة ومتجه إلى طريق مصر إسماعيلة الصحراوى، لا يدخل إلى محور جوزيف تيتو، ويتجه إلى محور 6 أكتوبر كطريق بديل، أو محور ترعة الطوارئ الجديد الموازى لشارع جسر السويس ويخرج بنا إلى الطريق الدائرى.

وواصل: من فى مدينة نصر ومصر الجديدة، ومتجه إلى مصر إسماعيلية الصحراوى يتجه إلى محور سعد الدين الشاذلى سيكون أفضل حالا، أما من يتجه من مدينة السلام والحرفيين ومتجه إلى الكلية الحربية وشارع صلاح سالم، سيسلك محور جسر السويس سيكون أفضل حالا.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمحاور الداخلية فى مدينة نصر، يجب أن ننوه هن وجود بعض الأعمال عند فرع النادى الأهلى فى مدينة نصر، وكذلك إنشاء كوبرى فى شارع عبدالرازق السنهورى، وبالتالى سيكون هناك بعض الأحجام المرورية عن تقاطعات الطرق المؤدية إلى الشوارع الرئيسية كشارع عباس العقاد وشارع مكرم عبيد، لذلك ننصح القادم من محور النصر متجه إلى مناطق مصطفى النحاس يفضل سلوك شارع حسن المأمون أو شارع الطيران، أو شارع ذاكر حسين.

وأكد أن الأحجام المروية فى كوبرى أكتوبر و 15 مايو، أقل من معدلاتها، ولكن تواجهنا بعض الأحجام أعلى مناطق التحرير وأعلى النيل، لذلك يفضل سلوك كوبرى الجلاء، أو كوبرى الجامعة، أو كوبرى عباس، أو كوبر الساحل.

وأكد أن وزارة الداخلية، تكثف خدماتها على الطريق الدائرى لتأمين الحركة المروية عليه خصوصا الطرق التى تشهد أعمال التوسعة.