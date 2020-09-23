محافظة القاهرة: العمل على سرعة تسكين الباعة بسوق التونسى الجديد

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بسوق التونسى الجديد بحى البساتين، حتى يتم تسكين الباعة فى أقرب وقت ممكن فى الباكيات المخصصة لذلك.





كما وجهت نائب المحافظ بضرورة تشكيل مجلس إدارة للسوق لمتابعة إجراءات التسكين والتسعير، مشيرة إلى ضرورة تخصيص أرقام للمحلات.

جاء ذلك خلال متابعة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية للمشروعات الجارية بالمنطقة الجنوبية والوقوف على ماتم تنفيذه بسوق التونسى الجديد يرافقها المستشار مجدى سلمان مدير الادارة المركزية للشؤون القانونية بمحافظة القاهرة، العميد خالد درويش مدير متابعة مشروع سوق التونسى بالمنطقة الجنوبية والمهندس عادل عبد الظاهر رئيس حى المعادى وأحمد جودة رئيس حى البساتين.

وقالت عبد المنعم، إنه تم بالفعل إطلاق التيار الكهربائى بالسوق الجديد وتم أيضا ضخ المياه كمرحلة تجريبية، لافتة الى أنه تم الانتهاء من تجهيز المحلات من الداخل.

وفى سياق متصل، وجهت نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تنظيف وتطهير محطة المناولة القديمة حتى لا تعرقل من عملية تركيب الاسفلت وتوصيل الصرف الصحى، مؤكدة على ضرورة العمل على قدم وساق وبذل الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال والتسليم والتشغيل فى وقت وجيز.

ووجهت كذلك نائب المحافظ رؤساء أحياء المعادى والبساتين والخليفة ومدير مديرية الإسكان بالمحافظة ومدير مشروع سوق التونسى بالمنطقة لعمل المقترح النهائى للتسكين.